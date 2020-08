Hija de Héctor Parra lo acusó de abuso sexual

Alexa Parra, hija del actor Héctor Parra y de Ginny Hoffman, acusó a su padre de haber abusado sexualmente de ella, con lo cual se reabre el escándalo en el que había estado involucrado el ex participante de Chiquilladas, quien también se enfrentaba al fin de su matrimonio, pues recientemente se divorció de Hoffman.

Según Alexa, su padre se tomaba papeles que eran muy extraños con ella, como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo. Así lo dijo:

He sido muy cuidadosa con la gente a la que le cuento, es un tema que está superado desde el momento en que decidí exponérselo a mi mamá y le dije que no se vale que él sea pedófilo. No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales

Ginny Hoffman dijo que presentará una denucnia ante las autoridades por abuso sexual que padeció su hija(Foto: Instagram @ginnyhoffman_)

La joven también admitió que esos comportamientos los tuvo desde siempre para con ella, aunque comenzó a sentirse incómoda luego de pasar la barrera de los 10 años, pues ya comenzaba a pedir su intimidad pero su padre no se lo permitía.

Este escándalo se suma al que hubo entre Ginny y Héctor, quienes se divorciaron luego de que Hoffman encontrara mensajes sospechosos de hombres desconocidos en el teléfono de su esposo, por lo que le pidió una explicación y este admitió que era bisexual. Eso fue lo que causó la separación del matrimonio, pero sería hasta fechas recientes que también se denunció a Parra como un pedófilo. Así lo dijo Alexa:

Claro, mi mamá no tenía idea de lo que estaba pasando, pero dejé de verlo porque estaba incómoda; mi mamá me preguntaba que por qué no quería verlo, pero no le decía nada. Después decidí decirle todo a mi mamá porque encontré audios y fotos íntimas de Héctor. Tenía una laptop y un día me puse a ver los recuerdos y vi que había audios y fotos, al ponerle play escuché la voz de Héctor y dije: ‘¿Qué es esto?’; hablaba con una mujer y con un hombre, lo tengo guardado en mi celular”, expresó. “Le decía a un hombre: ‘Hola, chiquito, en la noche te veo

Según Alexa, el actor le hacía tocamientos indebidos e insistía en secarle el cuerpo después de que ella se duchaba (Foto: Instagram @hectorparrag)

Según refirió Ginny a la revista TVNotas, durante una plática sobre la sexualidad de Parra, Alexa le confesó a Ginny que su padre tenía comportamientos muy extraños con ella, entre los que había tocamientos inapropiados y además declaró que ella se resistió en muchas ocasiones pero que tenía miedo de las reacciones de su padre, quien se molestaba mucho cuando eso pasaba:

Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho

Además decía que en ocasiones había encontrado ropa interior en su hija en los mismos cajones donde guardaba la suya Héctor, por lo que se le hizo muy extraño, mientras que Alexa dijo que una vez descubrió a su padre autocomplaciéndose en la cama en la que ella se encontraba dormida.

