El actor Héctor Parra respondió a las acusaciones de supuesto abuso sexual en contra de su hija

El actor Héctor Parra dio su versión sobre la acusación de abuso sexual en su contra que hizo su propia hija Alexa Parra, quien en una entrevista con una revista de espectáculos comentó que su padre cometió diversos actos no apropiados de un padre hacia su hija.

Parra dijo que todo se trata de una estrategia armada por Ginny Hoffmann, su ex esposa, para intentar dañar su imagen y evitar que él se pueda reunir con su hija.

El actor añadió que su ex esposa dejó abierto el tema adrede para que medios de comunicación y el público pudieran llegar a la conclusión de haber cometido los aberrantes actos. Héctor Parra dio una entrevista para el programa Ventaneando, en el que habló sobre su situación actual:

Además dijo que durante todo este tiempo, nadie lo ha encarado ni le han hecho acusaciones directas acerca de esta situación por lo que llama mucho la atención de que si hubiera cometido algún acto contra Alexa, ya habría formas de evidenciarlo:

Porque nadie me ha dado la cara, ni Alexa ni su mamá, nadie. Todo ha sido mandado decir. Ahora que dijo que ahora que es mayor de edad, Alexa va a hablar, perfecto, que lo haga ¿sabes porque no lo ha hecho? Porque Alexa no tiene recuerdos ni memoria de ´qué cosas´le he hecho yo.

A la entrevista lo acompañó su hija mayor, Daniela, quien nació desde otro matrimonio. Hizo comentarios de la relación que tiene con su padre y dio su opinión acerca de lo que su hermana dijo de su propio padre:

Mi padre, se los voy a decir, es mi mejor amigo. Lo primero que yo hice cuando esto salió, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a mi hermana preguntándole qué había pasado con mi papá. Ella me contestó que no, que no lo entendería. ¿Cómo no lo voy a entender? Le dije ‘dime la verdad y yo te voy a creer, y te voy a apoyar. ´No no te voy a decir y no lo vas a entender y ya no me dijo nada´. Yo sé que no lo hizo y me hace enojar