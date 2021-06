El momento en que Mario Quintero de Tucanes de Tijuana recibió un botellazo en un concierto

Así fue el botellazo en concierto a Mario Quintero de Tucanes de Tijuana (Video: TikTok @alejandracisneros563)

Un video difundido a través de redes sociales sobre Mario Quintero, líder de Tucanes de Tijuana, se convirtió en tendencia debido a que muestra cómo el cantante fue agredido en un concierto en Estados Unidos por una persona del público, quien le aventó un botella y le pegó en la cabeza. Aunque sucedió en 2018, los fanáticos de la agrupación reprobaron los hechos.

El hecho aconteció en Lexington, Kentucky, mientras la presentación de los Tucanes llegaba a su fin. Se alcanza a ver en las imágenes que una persona del público saca una botella y la lanza contra el escenario, pero llega a la cabeza del cantante y éste, confundido, se toca en donde fue golpeado y ve su mano llena de sangre.

La confusión también invadió a los asistentes y a los guardias de seguridad, que rápidamente intentaron proteger, en vano, a Quintero y lo sacaron del lugar en el que fue atacado.

Los Tucanes de Tijuana reprobaron los hechos, pues Quintero fue gravemente herido (Foto: Facebook / Los Tucanes de Tijuana)

Debido al fuerte impacto, pues la botella era de vidrio y todavía contenía líquido dentro, el integrante de Tucanes de Tijuana fue llevado al hospital para que lo atendieran. Le pusieron cuatro grapas ya que la profundidad de la herida fue grave.

Hace tres años, cuando el ataque ocurrió, también tuvo gran seguimiento mediático por lo que Quintero dio algunas declaraciones en las que hizo notable su tristeza por el comportamiento de los asistentes del concierto y aseguró no saber por qué fue la agresión.

En un video subido en el canal de YouTube del grupo, el cantante relató cómo sufrió el botellazo: “Nosotros estábamos a punto de terminar el show, más bien, ya habíamos terminado, pero siempre tocamos un par de canciones más. Anuncié la canción con la que nos íbamos a despedir y de repente sentí un golpe aquí a la izquierda, aquí de este lado (se toca la herida), muy fuerte, no supe ni de dónde me llegó”, comenzó su relato el sinaloense.

Mario Quintero relató cómo percibió los hechos y compartió que se sentía muy triste (Foto: Captura de pantalla YouTube / LosTucanesTV)

“Volteo y miro mi tejana en el piso y una botella, la idea mía era continuar con el show, dije ‘bueno, pues es un golpe, no pasa nada’, pero me empezó a doler muy fuerte, me toqué y empecé a sentir que me corría la sangre por acá (nuca) y me preocupé”, dijo Mario Quintero.

Fue a los camerinos y ahí sus compañeros le dijeron que no podrían seguir con la presentación porque estaba sangrando mucho, así que decidieron acudir al hospital en donde lo atendieron.

“Siempre estamos expuestos a este tipo de cosas, no creemos que es lo correcto, nos da mucha impotencia, mucha tristeza de que haya personas con este tipo de mentalidades que se atrevan a hacer este tipo de cosas y que no midan el peligro, que no midan el daño que pueden ocasionar a personas inocentes y que empiecen a agredir a los demás”.

El 14 de mayo del 2018 tuvieron que ponerle cuatro grapas al cantante, las cuales fueron retiradas una semana después (Foto: Captura de pantalla YouTube / LosTucanesTV)

El cantante reafirmó que no supo por qué la persona que lo atacó lo hizo, pues había sido un show normal, sin ningún tipo de evento extraordinario ni violento, por lo que dedujo que el espectador simplemente se emocionó y no supo controlar sus sentimientos en un momento de euforia. Agradeció a los fanáticos que se preocuparon por él y aseguró que volvería a trabajar siete días después.

Hasta el momento, el video que fue tomado el 14 de mayo del 2018 que fue subido a TikTok hace 12 horas, tiene más de 2 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 8 mil veces. A pesar de que fue un hecho de hace tres años, algunas personas piden que sea difundido para que los artistas no sufran más este tipo de agresiones.

