Me Caigo de Risa: qué dijo Faisy sobre la octava temporada

Ellos son los conductores de Faisy Nights (Foto: Instagram/@faisirrito)

Desde el pasado 14 de junio, el portal web del Canal 5 anunció que Faisy revelaría información importante sobre Me Caigo de Risa durante el estreno de su nuevo programa en Unicable.

Faisy Nights llegó a este canal el pasado martes 15 de junio, la primera transmisión comenzó con una “Conferencia de prensa” donde el conductor respondió preguntas del público; entre ellos se encontraba Ricardo Malagreff, quien preguntó sobre la octava temporada de Me Caigo de Risa.

Ante este cuestionamiento, Faisy respondió:

“Seguramente si habrá, pero no sabemos ni cuándo, ni con quién”

En una emisión de Me Caigo de Risa el programa homenajeó a la telenovela juvenil "Rebelde" (Foto: Instagram de @mecaigoderisaof)

De acuerdo con la página del Canal 5, señal de Televisa donde solía transmitirse este programa humorístico, el conductor aseguró que las transmisiones de Faisy Nights no interrumpirían el posible desarrollo de Me Caigo de Risa.

También expresó que estaba en disposición de rodar los dos programas al mismo tiempo, por lo que es muy probable que el final de la temporada 7 en Me Caigo de Risa no hubiera marcado el termino definitivo de este programa.

Faisy Nights se transmitirá los martes y jueves a las 22:30 horas, la co-presentadora de este programa es Michelle Rodríguez, quien también formaba parte de ‘La Familia Disfuncional’ en Me Caigo de Risa.

Faisy y Michelle recibieron la "patada de la buena suerte" (Foto: captura de pantalla/ unicable.tv)

La temática de este programa es variada, pues este show de comedia contará con kareoke, bromas, invitados especiales y musicales. La ‘Familia Disfuncional’ estuvo presente en esa primer emisión para darles la “patada de la buena suerte”, demostrando así que personalidades como Yurem, Jessica Segura, Jerry Velázquez, Gaby Platas y Mariazel apoyan el nuevo proyecto de Faisy.

Sus compañeros les dijeron “mucha mierd*a”, una expresión que se usa entre actores del mundo del teatro u otras artes escénicas para desear buena suerte y éxito en las presentaciones.

Fue luego de cuatro programas con los que llegaron a Las Estrellas, el canal principal de Televisa, señal a través de la cual fue transmitido el programa Me caigo de risa: Gala disfuncional, cuando ya se dio a conocer el final de temporada del show.

Así anunció el programa su última emisión (Foto: captura de pantalla Twitter/@MeCaigoDeRisa)

Y es que el programa de improvisación y sketches conducido por Faisy, quien se hacía acompañar en cada emisión por un nutrido cuadro de actores de comedia, llegó a su capítulo final para dejar descansar el proyecto que se mantuvo al aire desde el 2014.

Ante el anuncio, los seguidores de este programa humorístico demostraron su tristeza y llenaron la caja de comentarios con mensajes como “MCDR debería ser programa fijo en la tv, son de los pocos que valen oro y que realmente entretienen” y “Que no termine, que siga la familia disfuncional muy bueno el programa que nos hace pasar ratos agradables con la familia en estos tiempos tan difíciles”.

“Del año pasado para acá lo hemos hecho sin parar, la sexta y séptima temporadas fueron pegadas. Hicimos más de 75 programas, más los cinco de la gala. Creo que es momento de descansar el formato”, expresó el productor Eduardo Suárez en días pasados ante elementos de la prensa.

La Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa se disfrazó de diversos personajes en una de las 5 ediciones de Gala (Foto: captura de pantalla de Instagram @mecaigoderisaof)

Faisy, junto a su así llamada ‘Familia disfuncional’ dio su último programa la noche del 9 de mayo a las 21:00 horas, a través del canal principal de Televisa a nivel nacional.

Suárez aseguró que está agradecido con el público que sigue pidiendo el programa conducido por Faisy pero explicó que en este 2021 no sería posible un nuevo programa.

“También estamos a expensas a lo que diga la empresa, y según tenemos entendido este año, ya no hay lugar para Me caigo de risa, sería para el 2022″, dijo el productor, después de agradecer el interés del público por el famoso programa de improvisación, por lo que, a pesar de las afirmaciones de Faisy, todavía no está confirmado el destino de Me Caigo de Risa.

