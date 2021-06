Eduardo Capetillo confesó que lo diagnosticaron con cáncer de piel

Eduardo Capetillo compartió el sorprendente hecho desde el canal de YouTube de sus hijas (Foto: Instagram@capetillo_eduardo)

El actor y cantante Eduardo Capetillo confesó que le diagnosticaron cáncer de piel. Esto lo hizo mientras estaba en compañía de una de sus hijas, Ana Paula, al compartir un momento familiar para la plataforma de YouTube.

Las hijas del matrimonio Capetillo-Gaytán se han caracterizado por su carrera como influencers donde destacan no sólo desde sus cuentas de Instagram, sino también por su canal en la afamada página de videos. En su metraje compartido más recientemente, Ana Paula tuvo como invitado especial a su padre para que la maquillara.

Este tipo de contenido es común para Pau y Ale. A través de YouTube comparten consejos de belleza, estilos de maquillaje, anécdotas y vlogs donde muestran sus paseos y viajes. En esta ocasión, el ex Timbiriche trató de demostrar sus dotes como estilista.

Entre risas y bromas, Eduardo Capetillo trataba de reconocer la diferencia entre cada tipo de brocha que su hija necesitaba en su rutina. También hubo una pequeña intervención por parte de su esposa, la cantante Bibi Gaytán, para cerciorarse de que Eduardo no hiciera un desastre en el rostro de su hija.

Luego de poner sombra a sus ojos y aplicar la base de Ana Paula, Eduardo llegó al momento de colocar rubor en ella. En algún punto le pidió que le pusiera más, puesto que era muy pálida y quería tener un tono de piel más vivo.

Fue entonces que Eduardo explicó que las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado, puesto que la exposición a los rayos del sol pueden ser extremadamente dañinos para la salud. “Me dio cáncer de piel por asolearme tanto”, confesó.

Es común ver a Eduardo Capetillo portar sobrero o gorra, especialmente cuando está en la intemperie (Foto: Instagram / @capetillo_eduardo)

Si bien no dio detalles de cuándo ocurrió esto, explicó que tuvo que acudir con una dermatóloga de confianza para llevar un tratamiento. Entre las cosas que le pidió la especialista fue “Nunca más te vuelve a dar un rayo solar”.

Tal parece ser que Capetillo superó este capítulo de su vida y que ahora goza de buena salud, misma que acompaña con una rutina de ejercicio. Apenas el pasado 13 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Piel.

Este tipo de cáncer es considerado uno de los más frecuentes, pero también de los que se pueden evitar con más facilidad si se tienen cuidados básicos y sencillos. La principal causante de este tipo de enfermedad son los rayos UV, por lo que se recomienda no estar mucho tiempo expuesto bajo el sol, utilizar crema protectora, entre otras cosas.

Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán son uno de los matrimonios más sólidos del medio espectáculo (Foto: bibygaytan / Instagram)

Thalía y los celos de Bibi Gaytán

En días recientes la cantante de Qué será de ti compartió a sus seguidores de Instagram que descubrió un canal dedicado a las tres “Marías”. Es decir, la trilogía de telenovelas que protagonizó hace años Thalía: Marimar, María la del Barrio y María Mercedes.

Lo que llamó la atención de sus historias en la red social es que en la captura se veía a la también actriz en su papel de Marimar al lado de Eduardo Capetillo, quien compartió protagónico con ella en esta producción de 1994.

Esto avivó varios recuerdos, especialmente entre aquellos que eran fans de Timbiriche y sabían de memoria las supuestas rivalidades que tuvo Thalía con varias de sus ex compañeras. Una de estas sería con Bibi Gaytán.

Eduardo Capetillo compartió créditos con Thalía en la telenovela de 1994, Marimar (Foto: Archivo)

De hecho en una entrevista del año 2000, la intérprete confesó que no se llevaba mal con Gaytán, pero que sí era una mujer cuyos celos no facilitaron la grabación de Marimar. Explicó que en varias ocasiones, cuando debía hacer una escena de beso con Capetillo, notaba que este estaba nervioso e incómodo.

No pasó mucho tiempo antes de que descubrieran el motivo: Bibi no sólo estaba presente en el set de grabación, sino que estaba atenta a los monitores y televisores donde se ponía la grabación de las escenas. Ahí estaba al tanto de los besos que su en ese entonces novio se daba con la artista. La solución fue apagar todas las pantallas para que Gaytán ya no viera nada y la pareja protagónica pudiera actuar sin presiones.

