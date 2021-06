El resurgimiento de Aislinn Derbez: feliz y cercana a Kailani, mientras Mauricio Ochmann presume nuevo amor

(Foto: Instagram @aislinnderbez)

Alejada de la polémica desatada desde que Mauricio Ochmann confirmó una nueva relación sentimental, Aislinn Derbez se ha enfocado en pasar más momentos de calidad con la hija que procrearon juntos hace más de tres años, Kailani.

Fue el pasado domingo cuando el protagonista de El Chema publicó las imágenes de este encuentro amoroso con Paulina Burrola desde sus historias de Instagram. Esta misma postal fue retomada por la joven modelo que agregó algunos emoticones de corazones y caras enamoradas.

Desde entonces los reflectores no sólo se colocaron sobre la recién destapada pareja, sino también en la hija de Eugenio Derbez, quien hasta hace un año sostenía un sólido matrimonio con Mauricio Ochmann.

Si bien, la actriz y creadora de La Magia del Caos no se ha pronunciado directamente sobre el noviazgo del padre de su hija, sí ha publicado varios mensajes que demuestran cómo continúa con su vida a pesar de la ruptura y separación del también actor.

(Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

Hace unas horas compartió una publicación al lado de la pequeña Kailani, con quien dijo ha estrechado lazos para disfrutar más de su crecimiento y convivencia diaria.

“Cada día que pasa disfruto más y más a esta cosita hermosa. Es increíble cómo entre más libertad me doy, más la disfruto a ella”, escribió al inicio del mensaje que en cuestión de horas se ha viralizado.

“No es fácil encontrar tiempo para todo lo que nos gustaría hacer... hay días que se pasan en un segundo y siento que ni tiempo me dio de hacer nada, pero me doy cuenta que los días que organizo cada hora de mi agenda, logro ese tiempo para (casi) todo”, resaltando que sólo así puede acercarse más a la hija que tuvo con Mauricio Ochmann hace más de tres años.

Este mensaje llega justo un día después de que la protagonista de La Casa de las Flores también compartiera dos crípticos mensajes que pusieron a más de uno a pensar sobre su situación sentimental y lo que vivió tras su separación, ya que por meses ha relatado que la ruptura la dejó con un profundo dolor que transformó en amor para establecer una relación de amistad con el padre de su hija.

“Qué todo sea un efecto colateral de hacer el bien, de hacerlo bien, de amar auténticamente. No tienes que brillar, ni llegar, ni lograr, ni ser suficiente, ni “alguien” en la vida, ni amado, ni aprobado o aceptado. Si lo obligas o persigues para calmar tus miedos lo alejarás, dañarás por el camino a otros y te quedará faltando. Suelta, no persigas”, compartió en sus historias de Instagram.

(Foto: aislinnderbez / Instagram)

Además lanzó otro revelador mensaje, referente a las necesidades, la aceptación y los miedos de los seres humanos: “No disfraces con palabras bonitas que lo que buscas es alivio o brillo, en los silencios y soledades que lleguen no podrás ocultártelo y aunque no lo creas, muchos se darán cuenta. No tengas miedo, suelta tus pretenciones y dedícate a hacer el bien, hacerlo bien y amar auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”.

“No llenes el silencio de palabrerías, nadie te persigue. No sonrías sólo por evitar la desaprobación, nadie te persigue. No hagas de todo, rápido y simultáneo para evitar el fracaso, nadie te persigue. No tienes que ser el centro, ni el chisme, ni el popular, nadie te persigue. No tengas miedo, haz el bien, hazlo bien y ama auténticamente. Todo lo demás desaparecerá”, concluyó la actriz que durante el último año ha dado muestras de su calidad emocional y estabilidad.

Los enigmáticos comentarios de Aislinn aparecieron justo después de que Mauricio Ochmann presentara a su nueva novia, la modelo, cantante y presentadora de televisión, Paulina Burrola; una revelación que dejó sorprendido a medio México y es que el actor había optado por mantener su vida privada en bajo perfil.

El actor de 43 años y la modelo de 30 se encuentran desde el pasado fin de semana en las paradisíacas playas del centro turístico, en el que han disfrutado de paseos en yate, de atardeceres de ensueño, veladas románticas, descansos sobre los camastros y hasta descansos a la orilla de la playa.

(Foto: paulinaburrola / Instagram)

Los momentos de amor de esta nueva pareja han sido compartidos desde las cuentas de Instagram de ambos, donde ya no temen mostrar sus momentos felices a pesar de que sigue presente la relación que hace un año concluyó Ochmann con la también actriz, Aislinn Derbez.

Esta relación parece ser muy seria y es que incluso la ex concursante de Nuestra Belleza México ya convive con la hija menor de Mauricio Ochmann.

