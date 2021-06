Sin miedo al INE: Raúl Araiza ya fue notificado por promocionar al PVEM en plena veda

El conductor reveló que ya fue notificado por las autoridades respecto a sus menciones a favor del PVEM (Foto: Instagram/negroaraiza)

El fin de semana del 4 al 6 de junio, previo a la jornada electoral de las llamadas “elecciones más grandes de la historia”, varios famosos y personajes de las redes sociales compartieron ellas mensajes de apoyo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con una mención actuada que se hizo pasar por un comentario orgánico, los influencers fueron evidenciados y causaron indignación.

Y es que miles de personas arremetieron contra ellos por no respetar la veda electoral y por presuntamente haber recibido fuertes sumas de dinero para promover a dicho partido e incidir en el voto ciudadano.

Figuras del medio como Bárbara de Regil, Karla Díaz y Regina Murguía del grupo JNS, Celia Lora, Lambda García, Gabriel Soto, Eleazar Gómez, Brandon Peniche, Laura G y varias decenas más recibieron el repudio de gran parte del público, que no perdonó que por una suma monetaria los famosos “se hayan vendido y traicionado a México”.

Más de 90 personajes serán investigados por el INE (Capturas de pantalla: Instagram)

Entre esos famosos, fue también el conductor de Hoy Raúl Araiza quien promovió el voto en favor del Verde. Y aunque es sabido que el también actor lleva años apoyando a la institución política, lo condenable es que hizo proselitismo en medio de la veda electoral.

Al respecto, El negro aseguró en días pasados que se sentía con la consciencia tranquila puesto que fue una opinión personal la suya y que cada quién es libre de expresar sus afinidades políticas, además desmintió que él haya recibido dinero por parte del partido para promocionarlo.

”Si hubiera (dinero), se notaría”, dijo. Y agregó: “Yo subí una historia, no me voy a justificar, no tengo miedo de nada y mucho menos dije nada malo, por eso les estoy dando la entrevista perfectamente bien”.

Araiza emitió su comentario el día sábado 5 de junio, en plena veda electoral (Captura de pantalla: Instagram)

“En mi caso personal, alguien me dijo: ‘Me puedes apoyar’, y dije: ‘Claro que sí, con mucho gusto’. Pero no hay nada raro en mí. Me dijo: ‘Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos’, que para mí son muy buenas”, dijo el conductor hace varios días ante los medios a las afueras de Televisa.

Ahora, luego de que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) informara que investigaría la difusión de los mensajes en apoyo al partido tras recibir denuncias en sus sistemas de atención ciudadana y luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) informara que investigará a 95 personas que difundieron la propaganda, ahora Araiza se ha pronunciado.

El actor reveló que ya fue notificado, aunque no especificó por qué dependencia, pero aseguró sentirse tranquilo y confiado: “Yo no quiero tocar el tema más allá de que hablo en un tono personal, repito lo mismo, ustedes lo han visto, yo llevo nueve años apoyando, ahí está las campañas (…) todo lo que yo llevo siendo militante del Verde, pero entro en una licuadora de personas”, expresó ante los reporteros.

El conductor se ha enorgullecido de apoyar al Partido Verde aun en su alianza con el PRI (Foto: Televisa)

“Claro que ya me llegó una notificación y está bien y la responderé. No crean que le sé muy bien, pero es de una de las dos (INE o FGR), pero claro hay que responder.

Araiza dijo desconocer si habrá de pagar una multa por su proceder: “No lo sé, la verdad yo no tengo por qué sentirme mal o algo así, estoy de acuerdo de que fue (la mención) en un día equivocado, pero no alcancé a analizar eso tampoco, porque lo mío es una cuestión donde me dijeron ‘¿vas a apoyar?’ y dije ‘claro’, pero como hace nueve años, hice la campaña presidencial, antes de gobernadores, con el PRI cuando estaban. Entiendo que es complicado y que sea para cuestionar, pero yo estoy súper tranquilo”, expresó el actor quien dijo que no le importan las críticas.

“Te notifican, bien hecho las autoridades claro, y hay que responder. A las criticas no les hago caso, no es que sea un cínico (...) Obviamente en mi caso no hubo ningún dinero, pero pago muchos impuestos, entonces estoy a la orden en todo, está bien”, finalizó.

