Raúl Araiza negó haber recibido dinero por su apoyo al Partido Verde en redes sociales

Raúl Araiza se defendió de las críticas y dijo no temerles porque él sólo dio su opinión sobre el PVEM (Foto: Las Estrellas)

Raúl Araiza finalmente habló acerca de su apoyo en la campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en medio de la veda electoral del fin de semana pasado, según del cual no teme dar ninguna declaración, porque no se retracta de lo que hizo ya que fue una opinión personal.

El presentador de Hoy dijo ante las cámaras de Ventaneando que él no recibió nada a cambio de publicar una historia en su perfil de Instagram, en la que invitaba a sus seguidores a darle su voto al partido dirigido por Karen Castrejón Trujillo.

Según dijo Araiza, la invitación le llegó y él, sin dudarlo, aceptó, a pesar de que eso implicaría estar haciendo proselitismo, algo no permitido durante los días cercanos a las elecciones. “En mi caso personal, a mí me dijo ‘¿nos puedes apoyar?’, yo dije ‘sí, con mucho gusto’, pero no hay nada raro en mí”, dijo el también actor.

Raúl Araiza se defendió de los señalamientos por romper la veda electoral (Video: Instagram @ventaneandouno)

El “Negro” Araiza también defendió que lo único que le dijeron fue que tenía darle seguimiento a las propuestas del PVEM, lo cual no fue difícil para él, pues el partido ya contaba con todo su apoyo incluso antes de que lo contactaran para hacer propaganda con su imagen.

Ya que lo acompañaba Jorge “El Burro” Van Rankin, él también lo defendió diciendo que era una situación muy diferente a lo que sucedió con los influencers, pues él conoce a su amigo y sabe que desde tiempo atrás coincide con la ideología del partido.

Agregó que para él era algo muy “pobre” dar su imagen a cambio de recibir cierta cantidad de dinero y, además, tener que soportar todas las críticas que actualmente están recibiendo quienes lo hicieron. Raúl Araiza también se defendió diciendo que, en su caso, sólo fue una historia temporal, pero en realidad, la mayoría de los influencers subió una.

Raúl Araiza se sumó a los participantes que niega haber recibido un pago por promocionar al Partido Verde en sus redes sociales (Captura de pantalla: Instagram)

El presentador también habló sobre cómo lo defendieron sus compañeras de trabajo, como lo fue Galilea Montijo, de quien lo comprendió porque es su “hermana”, también entiende el porqué de las críticas de algunos otros, como Sebastián Rulli, pues defiende que cada quien puede opinar según su ideología.

“De repente sí me da mucha risa que salgan grandes ciudadanos, ¿no? Qué barbaridad, qué fácil es decir ‘porque son tal y tal’, cuando ellos mismos lo hicieron, pero de otras formas. Entonces está padre ver cómo se proyectan ahora y de repente son muy santos”, dijo Araiza.

Después de que se diera a conocer el listado de personas que había participado en proyecto del PVEM, Sebastián Rulli envió un contundente mensaje en su contra de ellos, asegurando que su actuar era incongruente porque se jactaban de preferir no hablar de política, pero estaban invitando a votar por un partido, además de que su participación como ciudadanos era inexistente.

Galilea Montijo y Sebastían Rulli han comenzado una batalla de comentarios por las acciones de Araiza (Foto: Instagram/@galileamontijo/@sebastianrulli)

“Ni siquiera son congruentes, porque estoy seguro que ni siquiera votaron, hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, que ni siquiera están en el país. No se vendan, la dignidad no tiene precio”, dijo el actor a través de sus redes sociales.

A ese mensaje, Galilea Montijo respondió en un encuentro con medios: “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”, dijo del actor, quien está naturalizado mexicano.

