Galilea Montijo y Andrea Legarreta defendieron a Raúl Araiza por mensaje a favor del PVEM: “A lo mejor me lo chamaquearon”

Gran revuelo han causado los mensajes que varios influencers y actores publicaron en sus redes sociales para promover las iniciativas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral, como ocurrió con Raúl “El Negro” Araiza, quien fue apoyado con reservas por sus compañeras en Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Las conductoras del programa matutino reaccionaron al video que su compañero y amigo compartió el pasado fin de semana para opinar sobre el partido político en México. Ambas se deslindaron de las opiniones del también actor, pero sí lo respaldaron por completo gracias a la estrecha relación que tienen desde hace varios años.

Fue la conductora tapatía quien negó que “El Negro” esté castigado por la producción de Hoy por aparecer en este tipo de campaña, pero sugirió que pudo tratarse de un “chamaqueo” (engaño).

“Está grabando novela. No, para nada, no estamos en la escuelita. Estamos en una empresa en la que nos han dado trabajo a muchísimos”, comentó ante los medios de comunicación y en un video publicado en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes. Si bien ayer Raúl estuvo ausente de Hoy, esta mañana ha estado a cuadro normal y sin hacer mención del escándalo.

Sobre las posibles sanciones que podrían recibir tanto Raúl como Lambda por sus opiniones en Instagram, destacó que debería hacerse un castigo “parejo” y no sólo para los integrantes de la farándula mexicana.

“Si van a hacer eso que lo hagan para todo el mundo, no sólo para la gente de espectáculos, que sea parejo, pero sabemos que no estamos en un país que es parejo... yo adoro al Negro, a Lambda, son unos chavos que lo único que hacen es trabajar. A lo mejor me los chamaquearon, no sé, no tengo idea”, comentó.

“A Lambda le dije ‘ni modo, así pasa, te chamaquearon’... no tengo idea (de multa)”, sentenció la conductora tapatía.

Legarreta por su parte, también apoyó a sus compañeros, pero descartó participar en una situación similar porque no coincide con estas prácticas.

“Yo como ciudadana lo que hice fue invitar a votar, pero creo que cuando dices abiertamente por quién va a ser tu voto... no fue el día indicado. Cada quien es libre de decir ‘yo apoyo las palabras de tal’ pero la fecha no era la correcta”, dijo cautelosa.

“No sé si fue parte de una campaña como tal o conozcan a gente de ahí y quieran apoyar. Lo que digo es que la fecha es lo que complica las cosas. No lo sé, podría ser (que los engañaron) y no lo vamos a saber nunca”, declaró ante los medios de comunicación.

“De pronto sí surgió de forma natural, pero al ser tantos te hace pensar ‘ah caray cuántos surgieron a apoyar de forma natural en un momento que no era’. Pero al final creo que esto es una lección para todos, para la gente del medio, para la ciudadanía, para los que se dedican a otras cosas, sí es una lección”, concluyó.

Fue durante el 5 y 6 de junio cuando se viralizaron los videos de diversas personalidades a favor de las iniciativas del PVEM, justo en el contexto de las Elecciones Intermedias 2021 celebradas el pasado domingo, cuando el escándalo explotó y los protagonistas fueron duramente criticados.

Una lista de alrededor de 80 actores, conductores, cantantes e “influencers” de las redes sociales llamaron a votar por el PVEM, en una estrategia “casual” con el mismo modus operandi: en sus redes sociales, específicamente en Instagram, habilitaron la dinámica de Preguntas y respuestas en la que, primero, una persona les pregunta si saldrán a emitir su voto, para después especificar que lo harán por “el Verde”.

Ante esta situación, ha comenzado a circular en redes y a través de la cuenta de Twitter What The Fake @whatthefffake los videos que sirven como prueba que personalidades como Karla Díaz y Regina Murguía (ambas integrantes del grupo JNS), Bárbara de Regil, Brenda Zambrano, Celia Lora, Daniel Bautista, Danilo Carrera, Eleazar Gómez, Eugenio Siller, Gabriel Soto, Ferka, Grettel Valdés, Isabel Madow, Karime Pindter, Lambda García, Laura Gii, Manely, Miguel Martínez, Raúl Araiza, Pedro Prieto, Brando Peniche, Raquel Bigorra, Romina Marcos, Sharis Cid, Sherlyn González, entre muchos otros, incidieron en la publicación de su intención de voto.

Este evento aún es reprobado desde Twitter, donde se usa el #influencersvendidos para atacar a todos los que participaron en este tipo de apoyo proselitista.

