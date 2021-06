Cómo reaccionó Luz Elena González al uso de su imagen en sitios porno

Luz Elena González habló de cómo ha enfrentado que su imagen sea utilizada para promocionar videos en sitios de pornografía (Foto: @luzelenaglezz/ Instagram)

La imagen de Luz Elena González ha sido utilizada en la publicidad de sitios de contenido pornográfico, en las que se asegura existe contenido íntimo filtrado de la jalisciense; ante tal situación, ella declaró que tiene conocimiento de estas imágenes, pero la tienen sin cuidado y no piensa que estén afectando su nombre.

La actriz, en entrevista con el matutino Venga la Alegría, habló sobre cómo se ha tomado que su cara sea utilizada con fines que ella no ha permitido y, aunque aseguró que es algo que no la tiene en absoluto cómoda, intenta tomarlo con diversión, pues prefiere no pasar enojos por situaciones de ese tipo.

“Me da mucha risa, la verdad. Evidentemente no soy yo, entonces cuando me ha tocado ver digo ‘bueno’”, dijo con resignación la también cantante.

La actriz aclaró que nunca ha estado interesada en vender contenido íntimo ni erótico (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

González confesó que ha intentado hacer que este tipo de sitios dejen de utilizar su imagen, como le ocurre a muchas otras actrices, ha levantado varios reportes, pero siempre son en vano porque en un corto lapso surgen otros más y ella no quiere pasar su tiempo denunciado el mal uso de su nombre, pero usualmente intenta hacer chequeos y notificar a las páginas estos hechos.

“Si la gente hace todas estas ediciones no te queda más que... No vas a andar correteando a toda la gente que ni sabes quiénes son, que no tienen una cara en el internet y hacen este tipo de ediciones, digo, al final cuando te preguntan dices: ‘no, pues no soy yo’, y ya. Además, son cuerpos que es tan evidente que no eres”, declaró la artista.

Agregó que, a pesar de que para ella es obvio que los cuerpos que presentan en este tipo de sitios no corresponde al suyo, ha hablado sin tapujos acerca del tema con sus hijos y familiares para que no exista ningún malentendido. De esta forma ellos ya está advertidos y comprenden lo que verdaderamente sucede.

Luz Elena suele lucir su cuerpo en sus redes sociales y estas imágenes son utilizadas de forma indebida (Instagram: luzelenaglezz)

“El que se enoja pierde; la gente lo sigue haciendo y lo hace y lo hace y lo hace. No, a mí no me enoja, nada más no soy yo y ya. La gente edita cosas y cuando lo hablas directo con tus hijos y con tu familia, pues no pasa nada”, comentó Luz Elena.

Aunque sea su imagen la que se ve afectada, la actriz dijo que finalmente el problema no es suyo porque quienes hacen ese tipo de ediciones pierden más que ella al gastar su tiempo realizando ese tipo de publicidad y fantaseando con una faceta inexistente de ella.

A raíz de sus comentarios, también aclaró que, a pesar de que le gusta mostrar a su manera su cuerpo en redes sociales, no está interesada en abrir una cuenta de OnlyFans o cualquier otra plataforma en la que pueda vender su propio contenido erótico, pues se considera “muy grande para esas cosas”, además de que nunca ha considerado que esa industria sea para ella.

“No se me antoja a mí, ni nunca he sido así, no es mi personalidad”, finalizó González.

La actriz ha hablado con su familia respecto al tema y todos comprenden la situación (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

Gran parte de los sitios de pornografía han recibido denuncias debido no sólo a que se usa de forma indebida la imagen de las mujeres, sino también por permitir que se suba y distribuya contenido íntimo sin el consentimiento de las personas implicadas, muchos de ellos resultan ser pornovenganzas: imágenes que se filtran con el fin de perjudicar a alguien.

