Los mensajes entre Anette Michel y Andrea Legarreta que delataron cómo es su verdadera relación en “Hoy”

La presencia de Anette Michel en Hoy ha llamado mucho la atención. La participación especial de la tapatía acaparó las conversaciones tanto por su amplia trayectoria dentro de TV Azteca, como por la relación que entabló con el resto del elenco clave del programa matutino de Televisa, especialmente con Andrea Legarreta.

La ex conductora de MasterChef México apareció por primera vez en el programa de revista el pasado lunes, al que llegó como apoyo para suplir la baja temporal de Galilea Montijo, quien actualmente disfruta de unas merecidas vacaciones por las playas de Baja California Sur.

Desde el inicio de su participación, Anette mostró las tablas que tiene para conducir un programa del calibre de Hoy y no dudó en evidenciar la excelente relación que inició con su compañera temporal, Andrea Legarreta, con quien dijo, entre bromas, que se había coordinado para vestirse con un look similar.

La misma esposa de Erik Rubín le dedicó un emotivo mensaje de bienvenida, aunque sólo podrán coincidir esta semana: “Preciosa, talentosa y encantadora. Qué lindo tenerte en @programahoy querida @anettemicheltv te disfrutaremos toda la semana!”

Desde entonces, ambas conductoras han interactuado en la emisión matutina de Televisa con la mejor coordialidad, conversando sobre los temas del espectáculo de la actualidad y hasta bailando cada mañana.

La química en pantalla es tan evidente que no dudaron en compartirla a través de sus redes sociales, donde se dedicaron unos emotivos mensajes que delataron cómo es su verdadera relación dentro y fuera del la revista televisiva.

“¡Que gran experiencia compartir contigo esta semana! ¡Eres realmente encantadora, gracias! @andrealegarreta”, escribió Anette Michel justo al terminar su participación de este miércoles.

La titular de Hoy no tardó en responder y también le escribió algunas palabras de afecto. “Qué regalo tenerte en @programahoy ¡¡eres una reina!!”, remató la también actriz.

Si bien, la llegada de Anette Michel a Hoy causó controversia en un inicio, pronto convenció al público habitual del programa, por lo que no dudaron en pedir que se integrara con el resto de los conductores titulares, como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza o Arath de la Torre.

La primera en poner freno a estas súplicas fue la productora del programa matutino, Andrea Rodríguez Doria, quien explicó que la protagonista de Se busca un hombre sólo llegó como invitada, aunque ha sido grata su presencia.

La hermana de Magda Rodríguez destacó que el equipo de la revista televisiva ya se encuentra completo y funciona bien como está, por lo que no hay planes de una nueva integrate al formato consolidado a través de los años; aunque no descartó considerar a la actriz, modelo y conductora para futuros proyectos, como telenovelas o programas.

De la misma manera, la cabeza del programa matutino expresó su apoyo y admiración por la conductora, y aprovechó para lanzar cumplidos hacia ella: “Una gran conductora, es una mujer muy guapa, una mujer aspiracional, que tiene mucha experiencia. Le sobran las cualidades siempre”.

Anette Michel también dejó clara su situación al interior de Televisa, donde por el momento sólo se encuentra como invitada y buscando oportunidades para integrarse a una telenovela.

“Yo en realidad lo que quiero hacer es novela”, se sinceró ante los medios de comunicación y en una entrevista retomada en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Al preguntarle si ya ha tenido la oportunidad de presentarse a castings, admitió que sí y que han sido dentro de la televisora. Uno de ellos fue para una producción de José Alberto “El Güero” Castro y aunque no dijo el nombre de ese proyecto, se sabe que se trata de la producción titulada La Desalmada, misma que se estrena el próximo 5 de julio.

Anette Michel, por supuesto, no figuró dentro del elenco final de la próxima telenovela del Güero Castro; sin embargo, eso no la ha detenido. Según informó, ya audicionó para otro proyecto del que tammpoco quiso dar muchos detalles: “De ese no les cuento, porque soy muy supersticiosa”.

