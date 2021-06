La conmovedora felicitación de Sylvia Pasquel a Michelle Salas por su cumpleaños

ARCHIVO - Michelle Salas llega a The Panthere De Cartier Party en Los Angeles el 5 de mayo de 2017. Salas escribió en Instagram el 2 de junio de 2021 que desaprueba la forma en la que fue retratada en la serie de Netflix "Luis Miguel". (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo)

La abuela de Michelle Sala, Sylvia Pasquel, le mando una afectuosa felicitación con motivo de su cumpleaños número 32. Como ha sido costumbre de la actriz desde hace algún tiempo en redes sociales, mandó todo su apoyo a su nieta y aseguró que siempre contará con ella.

“Mi pequeña Michelle, ¿Cómo se va la vida de rápido, verdad? Pero mira, aquí estamos y estamos felices y contentas, estamos realizadas. jóvenes y bellas. Bueno, ya más que tú obviamente. Este día que es tu cumpleaños, quiero desearte, como todos los días porque para mí todos los días son tu cumpleaños, que seas inmensamente feliz y que todo lo que te propongas se haga realidad”, ironizó la hija de Silvia Pinal quien en repetidas ocasiones aprovecha sus redes sociales para dar muestras de afecto a Michelle.

Según expresó Pasquel, a ella no se le olvida que Salas ha sido una mujer que sin tapujos muestra su cariño, tal como se le retrata en la producción biográfica de Luis Miguel. En efecto a raíz, de la mega producción de Netflix es que inicio una serie de sendos mensajes para dar apoyo a la hija de El Sol de México que, varias veces se ha quejado de lo poco precisa que es la bioserie.

“Por lo pronto te mando todo mi cariño, todos mis besos y todos mis abrazos, como siempre te digo que en cada cumpleaños, como cuando me tocabas la cara y me decías: ‘ay abuelita te quieto tanto, tanto’. Eso nunca se me va a olvidar, te amor tanto como tu a mí”, dijo la primera actriz en su cuenta de Instagram.

Al tiempo en que las polémicas continúan en asechando a la hija del intérprete por aspectos personales de su vida, que de acuerdo con su Salas se ventilaron en el streaming, Pasquel no desaprovecha para dar palabras de aliento a su nieta.

“Mi niña Michelle, permanece siempre fiel a ti misma y no dejes que nada te distraiga de tus metas, porque mientras más grandes sean las piedras en tu camino, más grande construirás tu castillo”, escribió Pasquel en redes sociales a inicios de este mes.

La misma Michelle alzó la voz para defender cómo retrataron su imagen y vida privada a través de sus redes sociales, donde calificó como “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada” la forma en la que manejaron este pasaje de su vida y “tratar a una mujer, su hija, ... Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

En el largo texto que compartió, explicó que jamás autorizó el uso de su imagen en Luis Miguel, la serie y en ningún momento fue consultada para recrear o explicar su vida en la ficción.

“Es un tema delicado para mí... es un tema de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera... Ninguna persona debe bajo ninguna circunstancia sentirse así y ser tratada de esta manera. Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de esta y además la distorsionen a su conveniencia”, comunicó en redes.

Este pronunciamiento marcó el nuevo desencuentro entre Michelle Salas y Luis Miguel, pero a lo largo de los años hemos sido testigos de una historia de desencuentros que inició justo antes del nacimiento de la joven modelo y que creció conforme él se empeñó en negar su existencia.

