Macarena Achaga aseguró que Michelle Salas sabía qué imagen darían de ella en “Luis Miguel: la serie”

Macarena Achaga, quien interpreta a Michelle Salas en "Luis Miguel: la serie" dijo que la hija del cantante sí tenía conocimiento de cómo sería usada su imagen (Fotos: Instagram / @macabeso @michellesalasb)

Macarena Achaga desmintió algunas de las acusaciones de Michelle Salas sobre la serie de su papá pues aseguró que tuvo pláticas con la modelo acerca de cómo interpretarla.

La joven desató la polémica por emitir un comunicado en el que hacía evidente su disgusto por la forma en que fue representada en la bioserie de su papá, Luis Miguel: la serie, además de explicar que nunca aceptó que su nombre fuera usado con tales fines,

La actriz habló de cómo fue su preparación la convertirse en la hija de Luis Miguel para la serie de Netflix, la cual relata en su segunda temporada algunos de los momentos más íntimos de Salas, tal como lo fue su romance con Alejandro Asensi, mejor amigo y representante de su padre.

Según dijo Achaga durante las entrevistas promocionales con Ventaneando, la construcción de Michelle Salas como personaje fue a través de su propia perspectiva y la de la producción, por lo que la también voggler no es presentada en la ficción como es en realidad.

Macarena aseguró que Michelle Salas estuvo informada de las escenas en las que se utilizaría su nombre (@macabeso / Instagram)

A pesar de ello, y contradiciendo las palabras de Salas, aseguró que platicó con la hija del “Sol” para la creación de su personaje, por lo que que siempre estuvo informada y consciente de qué sería lo que se mostraría a través de la pantalla y llevaría su nombre.

El pasado miércoles a través de su cuenta de Instagram, Michelle Salas denunció que nunca se le pidió su consentimiento para que su nombre y su historia fueran narrados en Luis Miguel: la serie, además de que acusó a su padre de violentar su intimidad.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, se lee en sus stories.

En "Luis Miguel: La serie" retomaron el noviazgo de Michelle Salas con Alejandro Asensi (Fotos: Archivo Twitter @_nerdygal // Instagram @michellesalasb)

En la ficción se muestra a una Michelle Salas que se reencuentra con su padre, pero que comienza una relación amorosa con Mauricio Ambrosi, quien en realidad es Alejandro Asensi. Durante el supuesto romance, los medios de comunicación aseguraban que este fugaz amor había roto completamente la amistad entre Luis Miguel y su mánager.

Su madre, Stephanie Salas, así como su abuela Sylvia Pasquel, y otros familiares, enviaron mensajes de apoyo a Michelle, asegurando que la ayudarían a buscar justicia para que ni a ella ni a ninguna otra persona tenga una situación similar.

Según dijo Stephanie, se han estado informando sobre la forma de proteger a su hija a través de alguna ley, porque le parece injusto que por querer levantar el número de espectadores de la serie, se tergiversa y expone la vida personal de terceros.

Sus familiares han salido en apoyo, Stephanie Salas dijo estar informándose acerca de formas legales de proteger a su hija (Foto: Sylvia Pasquel / Instagram)

El abogado de las estrellas, Guillermo Pous, dijo en Ventaneando que, si la joven de 31 años quisiera comenzar algún proceso legal, lo podría hacer. “Usar la imagen de una persona, no solo es en función de que se mencione su nombre; son los elementos que permiten identificarla. Es un uso no autorizado de su imagen y una violación a la parte más íntima de su persona”, remarcó el profesionista.

Asimismo destacó que Michelle puede actuar por la vía civil o administrativa por el uso no autorizado de su imagen, ataque a la personalidad, a la vida privada y a la intimidad.

Por el momento, ni Netflix ni los productores de la bioserie han emitido ninguna declaración respecto a las acusaciones de Salas.

