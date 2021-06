Stephanie Salas pidió una ley que proteja a las mujeres de casos como la explotación de Michelle Salas en “Luis Miguel, la serie”

(Foto: stephaniesalasoficial / Instagram)

Stephanie Salas continúa firme al defender a su hija mayor, Michelle Salas, quien se inconformó por el manejo de su imagen en el último episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

La cantante, que actualmente promociona su más reciente lanzamiento musical de Uperman, alzó la voz en entrevista con Venga la Alegría para asegurar que quieren que esta situación quede de precedente para evitar el uso de la mujer para sexualizar los contenidos de entretenimiento, por lo que espera que se promueva una ley que resguarde el derecho de otras personas.

“Creo que a partir de esto se puede desatar una ley que proteja, y me he estado asesorando, creo que existe esa ley en la que ya no se debe divulgar en las redes sociales el mal uso de una persona, en donde estás pasando a agredir su intimidad, su cuerpo”, dijo en una conversación con Horacio Villalobos, Flor Rubio y Ricardo Casares.

“Tratándose de una serie que se está tocando el tema de una persona en vida, porque no estamos hablando de alguien ficticio o una leyenda, entonces considero que no debería ser”, añadió.

Fotos: Archivo Twitter @_nerdygal // Instagram @michellesalasb

La nieta de Silvia Pinal reiteró que en el último capítulo del proyecto de Netflix se usaron escenas innesarias para retratar la imagen e historia de su hija mayor, quien hace unos días lanzó un sentido comunicado para pronunciarse sobre la forma en la que se retrató el supuesto romance de juventud que vivió con Alejandro Asensi, en la ficción “Mauricio Ambrosi”.

Aseguró que Michelle Salas alzó la voz para defender su imagen y lo hizo para abrir su intimidad ante la gente en la que ahora quedó vulnerable.

“Llevaba sorpresa, convicción por el otro lado, palabras sinceras, palabras de dolor, pero también de una mujer empoderada, de una mujer que no se va a dejar, no va a dejar que utilicen su imagen de esa manera, de ninguna manera”, dijo Stephanie Salas sobre el comunicado que publicó esta semana Michelle Salas.

La también actriz reconoció que este tipo de contenidos son creados para generar rating y lo lograron, porque a unos días del tan ansiado final se continúa hablando de la sexualización de su hija.





“Esta situación estuvo más que planeada para que hoy en día estemos hablando de esto y la gente tenga curiosidad de ir a ver qué fue lo que pasó o cause más que el contenido mismo, porque puede estar lleno de mentiras, puede estar aburrido, no ser lo que esperaba la gente, lo que quieras, pero al final del día hoy estamos hablando de esto”, aseguró en el programa de revista de TV Azteca.

Stephanie aseguró que respeta profundamente las acciones de su hija, quien a sus casi 32 años ha sabido “tomar muchas decisiones en su vida, que ha sabido llevar su vida adelante”.

Hay que recordar que en el último episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie causó varias inconformidades entre el público que la arropó desde el lanzamiento del proyecto en 2018. Más allá de las inconsistencias temporales y de hechos que fueron evidenciadas, el desarrollo de una historia de amor, pero principalmente del despertar sexual, de Michelle Salas y el personaje de “Mauricio Ambrosi” incomodó a más de uno.

A través de su cuenta de Instagram, Michelle Salas alzó la voz para reprobar cómo fue abordada su imagen en Luis Miguel, la serie, trama que calificó como “innecesaria, irrespetuosa y desafortunada” por “tratar a una mujer, su hija, ... Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

