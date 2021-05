Cómo Zague se convirtió en comentarista de TV Azteca

Roberto Alves "Zague" es considerado el máximo goleador del club América (Foto: Instagram/@lrzague)

Las historias fuera de la cancha también cimbran el entorno deportivo, en ocasiones, los comentaristas deportivos se convierten en la noticia y roban cámaras por escándalos en donde ellos son los protagonistas; así ocurrió cuando uno de los mayores exponentes del club América dejó el fútbol para dedicarse al periodismo deportivo.

Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague fue un delantero reconocido en la década de los ochenta y noventa del fútbol mexicano, se retiró del fútbol en el año 2003 y a partir de ese momento incursionó en diferentes proyectos pero siempre relacionado con el balompié. Actualmente es uno de los comentaristas de la televisora de Ajusco, ya que en compañía de Christian Martinoli, El Doctor Luis García y Jorge Campos ha logrado ser un personaje de los micrófonos en las transmisiones de partidos.

Además, participa en el programa Los Protagonistas, donde ha compartido escena con David Medrano, Carlos Guerrero Warrior, entre otros más y ha mostrado su capacidad de análisis deportivo. Su llegada a la televisora de Grupo Salinas se dio en circunstancias que favorecieron al ex seleccionado nacional pues abandonó su antigua empresa en búsqueda de mejores condiciones.

Zague consolidó su carrera como comentarista en la cadena de ESPN pues la influencia de José Ramón Fernández en la compañía atrajo su atención y se unió al equipo de trabajo. En aquel tiempo, Ricardo Peláez también formaba parte los panelistas de la televisora, hecho que incomodó a Luis Roberto ya que anteriormente habían cruzado camino en la directiva del América y la relación no resultó favorable.

Tuvieron una reconciliación en un programa en vivo de ESPN y dejaron aquellas diferencias en el pasado para compartir los micrófonos. Conforme transcurrió el tiempo adquirió experiencia y se convirtió en los estelares de la empresa. Pero a principios de 2018, el panorama de Zaguinho se complicó y estaba en riesgo su participación Rusia 2018.

Cuando la fiebre mundialista estaba en auge por la proximidad de la Copa Mundial 2018, cada empresa ya estaba considerando al equipo de trabajo que iría a la cobertura y en ESPN estaban dejando fuera a Roberto Alves, hecho que le molestó. Debido a ello, tuvo un acercamiento con TV Azteca ya que le ofreció ir al mundial si firmaba con ellos.

Fue así como el máximo goleador americanista se unió a la dupla de Martinoli - García para la cobertura de Rusia 2018. En enero del mismo año, dio una entrevista para el programa Ventaneando y explicó que no era la primera vez que tenía cercanía con la televisora, en ocasiones anteriores tuvo la intensión de unirse al equipo de Azteca Deportes pero fue hasta ese momento que consolidó la oportunidad.

“Ese coqueteo que existió con TV Azteca no es de ahorita, desde 12 años (atrás) más o menos, que por alguna razón en su momento no se dieron las circunstancias. Pasando el tiempo con otros caminos, otros rumbos recientemente me invitaron y pues ‘los tiempos de Dios son perfectos’“, detalló Zague.

Incluso detalló que fue invitado para ser el conductor de Exatlón México pero por el periodo que estaría fuera y su contrato con ESPN tuvo que rechazar el proyecto y esperar a que finalizara su contratación para pensar en TV Azteca.

Su primer acercamiento con Azteca Deportes ocurrió en el año 2005, dos años después de su retiro como jugador, cuando participó en el programa de Los Protagonistas. Desde entonces la empresa estuvo siguiendo al ex delantero pero no lo consiguió hasta el Mundial de 2018.

