José Eduardo Derbez reaccionó a la acusación de haber robado un celular

José Eduardo Derbez respondió que ni siquiera logró contactar a la persona que lo acusó (Video: YouTube/Grupo Fórmula)

Hace cuatro días José Eduardo Derbez fue acusado por el representante de CNCO, Renato Francis, de haber robado un celular “por equivocación”; el actor finalmente dio la cara y dijo no comprender por qué surgió ese comentario, pues ni siquiera puede contactar a la persona que lo denunció en redes sociales.

El hijo de Eugenio Derbez habló en entrevista con Javier Poza sobre este incidente en el que supuestamente él se habría llevado un celular que no era el suyo en una fiesta en la que ya no se encontraba en sus cinco sentidos.

“A esta persona yo no la conozco. Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente (quiero) aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada qué hablar de ese tema, la verdad”, dijo el primogénito de Victoria Ruffo.

José Eduardo desmintió las acusaciones del fin de semana pasado (Foto: Instagram / @chismenolike)

La supuesta víctima también acusó de alcohólico a Derbez y así describió a su comportamiento esa noche: “De muy mal gusto tu borrachera bro... Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos #AdemasDeBorrachoTranza”.

José Eduardo aseguró que no le molesta que le hagan ese tipo de acusaciones ni que lo cuestionen por ellas porque sabe que no son verdaderas. “Se me resbalan”, dijo a Pozas.

Esta es la primera vez que el actor aceptó hablar sobre las acusaciones que se le hicieron porque, aseguró, ningún otro medio se acercó a él para conocer su verdad de la historia, pero él tampoco la desmintió a través de sus redes sociales.

José Eduardo también habló de la relación actual de sus padres (Foto: Instagram de José Eduardo)

El tuit del representante de CNCO sí fue borrado, a pesar de que inclusive había etiquetado a Derbez. Asimismo la cuenta desde la que se publicó la acusaciones ya no existe.

El presentador de Miembro al Aire dijo en la misma entrevista que la relación entre sus papás, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, se encuentra muy bien a pesar de que recientemente comenzó una lucha de indirectas entre ambos actores.

“Las aguas están muy tranquilas; mi papá siempre bromea, mi mamá también es muy bromista. Nuevamente los medios distorsionan muchísimo las cosas y cortan los textos, entonces agarran lo que les conviene para subirlo”, aseguró José Eduardo.

José Eduardo aseguró que sus papás tienen una buena relación actualmente (Foto: Instagram / @ederbez)

Agregó que a él le gusta platicar con su papá sobre muchas cosas del pasado, es por ello que en De viaje con los Derbez muchas veces se remontan a su infancia para recordar lo sucedido, pero no es porque quiera reclamarle algo sobre cómo llevó su paternidad cuando él era un niño o para exponerlo ante los espectadores del reality.

“Realmente el tema de mi mamá, él y yo, es un tema que para mí ya es pasado, ya pasaron demasiados, demasiados años y creo que a mi papá le gusta a veces dejar en un ciclo claras muchas cosas de lo que pasó. [...] Cuando se separaron, yo estaba muy chiquito, entonces hay muchas cosas que yo no recuerdo”.

En De viaje con los Derbez, la familia ha dejado entrever muchos aspectos de su vida como celebridades, pero también pusieron al descubierto su dinámica, en donde nunca falta un comentario sobre Victoria Ruffo o la infancia de los Derbez.

