Pelea sin fin: Eugenio Derbez volvió a lanzarse contra Victoria Ruffo

Derbez nuevamente ataca a Victoria Ruffo diciendo que no es la mejor actriz de telenovelas (Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

Eugenio Derbez nuevamente mostró su enemistad hacia su ex pareja, Victoria Ruffo, a través de su reality De viaje con los Derbez, en donde aseguró que la actriz no es de las mejores que ha tenido México, contrario a la opinión de muchas personas.

La batalla entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se quedó en su separación hace más de una década ni en su pelea legal por obtener la custodia de su primogénito José Eduardo, pues de nuevo ambos se han lanzado mensajes que dan a entender su desprecio a través de los medios de comunicación.

En la segunda entrega de De viaje con los Derbez que se estrenó el pasado 20 de mayo, el cómico nuevamente habló de la actriz mientras recordaban cómo eran las fiestas de cumpleaños de José Eduardo, pues según Aislinn “los mejores cumpleaños del mundo a los que fui, eran los tuyos”, le dijo a su hermano.

Los comentarios fueron durante un episodio del reality de los Derbez (Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez)

Eugenio entonces aseguró que mientras el hijo de Ruffo vivía lleno de buenos momentos y lujos, ellos tenían que vivir “donde cayera”. Además, siguió su discurso diciendo que “Su mamá pues ya era...” y Alessandra Rosaldo cortó su oración para terminarla con “era la reina de las telenovelas”.

Victoria Ruffo lleva décadas de triunfos dentro del mundo del espectáculo gracias a algunos de sus papeles protagónicos como “Refugio” en Corona de lágrimas, telenovela que incluso tendrá una continuación el próximo año. Su carrera la ha hecho acreedora del mote “reina de las telenovelas”.

Al estelar de Cómo ser un Latin Lover no le parecieron correctas las palabras de su esposa, por lo que dijo: “No, ¡La reina de las telenovelas era mi mamá! Su mamá (Victoria Ruffo) trabajaba en las telenovelas”. Silvia Derbez fue una reconocida primera actriz del cine mexicano y las telenovelas, logrando participar en cerca de 70 productos audiovisuales.

Silvia Derbez fue una de las más importantes actrices dentro del cine mexicano (Foto: Sensacine)

Victoria Ruffo reveló que no participaría en alguna temporada del reality De viaje con los Derbez porque ni siquiera le parecían entretenidos. “No, yo no he visto ningún reality de esos”, respondió hace algunas semanas para las cámaras del canal de Youtube Eden Dorantes.

“Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también”, destacó Ruffo, quien aseguró que realmente ya no hay ningún tipo de contacto entre ellos.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez mantuvieron una relación de 1992 a 1997, y su ruptura fue una de las más mediáticas en el espectáculo mexicano. Sin embargo, al paso de los años, la protagonista de Victoria descartó que exista alguna rivalidad hoy en día.

La separación de Eugenio y Victoria fue cuando José Eduardo sólo tenía cinco años de edad (Foto: Instagram / @ederbez)

“Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste”, compartió Ruffo.

La actriz agregó “ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja”, cuando le preguntaron acerca de los comentarios que habían surgido de su ex pareja durante su reality, mostrando su desaprobación ante su versión de la separación que los llevó a que José Eduardo viviera una infancia sin su padre.

