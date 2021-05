“Soy la bruja maldita de ese cuento”: Victoria Ruffo habló de la posibilidad de participar en “De viaje con los Derbez”

Fotos: Amazon / @victoriaruffo

En pleno regreso a las novelas y a la vida pública, la famosa actriz Victoria Ruffo reveló que no participaría en alguna temporada del reality De viaje con los Derbez, que protagoniza su hijo en común con Eugenio Derbez, José Eduardo.

“No, yo no he visto ningún reality de esos”, respondió la protagonista de la icónica novela Corona de lágrimas para las cámaras del canal de Youtube, Eden Dorantes.

Después de la rotunda negativa, la actriz expresó su opinión sobre el show transmitido a través de una plataforma streaming. “A mí lo que sí me ha gustado mucho es que la mayoría de la gente me ha dicho que José Eduardo se lleva el reality, que está muy simpático”, dijo sobre su hijo.

Además, expresó que le gusta mucho viajar con él, porque le parece una persona muy divertida. “Muy ocurrente, muy simpático, nunca lo he visto enojado, nunca lo he visto de mal humor, la verdad sí es un un buen chico”, opinó la actriz de La malquerida.

Infobae

Incluso habló sobre su relación con su ex pareja, el comediante Eugenio Derbez, con quien terminó una relación hace más de 20 años.

“Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también”, destacó Ruffo, quien aseguró que realmente ya no hay ningún tipo de contacto entre ellos.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez mantuvieron una relación de 1992 a 1997, y su ruptura fue una de las más mediáticas en el espectáculo mexicano. Sin embargo, al paso de los años, la protagonista de Victoria descartó que exista alguna rivalidad hoy en día.

“Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste”, compartió Ruffo.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez mantuvieron una relación de 1992 a 1995. (Foto: Twitter y Cuartoscuro)

También aseguró que realmente no hay ningún problema entre ellos. “Ni estamos enojados ni no enojados”, respondió.

Incluso bromeó con una de las escenas de De viaje con los Derbez 2, en donde José Eduardo saltó de una gran altura y le dije a su papá que si se moría, le avisar a su mamá, a lo que el comediante respondió “No, ni así le voy a hablar”.

“Seguramente no me voy a enterar, o sea, por él no”, respondió entre risas, además de apuntar que sabría de la noticia a través de algún fan.

Ruffo, además, volvió a hablar sobre el escandaloso enfrentamiento sobre la patria potestad de José Eduardo. “Sí hice un proceso legal, obviamente, para que lo viera”, recordó a la prensa.

En varias ocasiones, José Eduardo ha hablado de lo difícil que fue para él sobrellevar la ausencia de su padre en su vida. (Foto: @ederbez/ Instagram)

Su separación de Eugenio estuvo marcada por una supuesta boda falsa, que Victoria usó para argumentar que el protagonista de No se aceptan devoluciones la había engañado al hacerle creer que sí se habían casado en verdad,

“Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja”, reacción de Ruffo, pues respecto al tema, siempre se ha considerado que fue muy injusto que no haya permitido al creador de XH Derbez ver a su hijo.

Victoria Ruffo anunció su regreso a las novelas para el próximo año, después de un largo tiempo de encierro debido a la pandemia de COVID-19.

“Sí me hace falta, yo siempre he dicho que mi trabajo es una especie de liberación, de terapia, porque lloras, gritas, enojas, pegas, pataleas, sufres, te da alegría, haces todo. Y ahorita en este encierro hemos tenido muy encerrado todo, me va a servir mucho”, argumentó Ruffo, quien regresará a la pantalla chica.

SEGUIR LEYENDO: