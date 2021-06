José Eduardo Derbez reaccionó a los problemas entre Eugenio y Victoria Ruffo: “Quién sabe cuándo va a parar esto”

José Eduardo Derbez está de acuerdo en que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no se hablen. (Fotos: Cuartoscuro // Alexis Roldán)

José Eduardo Derbez reaccionó ante los cuestionamientos sobre las declaraciones de su madre, la actriz mexicana Victoria Ruffo, del pasado 27 de mayo, en donde dijo que ella era “la bruja del cuento” en la vida de los Derbez.

“Está bien, no tienen por qué hablarse. Yo por mí mejor, por eso se llama “ex”, porque ya no es. Cada quien tiene su vida, sus parejas y su relación, esto fue ya hace de 30 años, entonces ya”, dijo para una entrevista con el matutino Hoy.

El día de ayer, en el cumpleaños de la famosa protagonista de Corona de lágrimas, dejó en claro que no le da mucho peso al tema. “No hay temor a Dios ya. Ya es demasiado tiempo, quién sabe cuándo va a parar esto, creo que nunca. Entonces está bien, que hablen lo que tengan que decir”, declaró el comediante.

Infobae

“Mi mamá está muy bien, está hermosa como siempre, está contenta, se está cuidando”, adelantó, pues en la última entrevista la actriz se dejó ver relajada.

Compartió además cómo festejaron su cumpleaños número 59. “Nos fuimos a comer y después nos fuimos a jugar parchís, es un juego que nos gusta mucho. Fue muy poquito, todo muy chiquito, ella quería celebrar más, pero no se ha podido”, confesó Derbez, pues debido a la pandemia no pudieron festejar.

En una entrevista con diversos medios de comunicación, la actriz de novelas como Victoria y Simplemente María habló del estado de su relación con Eugenio Derbez, con quien terminó hace más de 20 años.

“Ya son tantos años, José Eduardo acaba de cumplir 29 años. Eugenio tiene su vida hecha y yo tengo mi vida hecha, lo que tenemos en común es un hijo maravilloso, José Eduardo, que ya lo ve y su papá ya lo busca, eso es importante también”, aseguró la actriz.

Infobae

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez mantuvieron una relación de 1992 a 1997, y su ruptura fue una de las más conocidas en el espectáculo mexicano, pues estuvo caracterizada por una dura pelea que incluso llegó al plano legal.

“Sí hice un proceso legal, obviamente, para que lo viera”, recordó Ruffo, quien al final se quedó con la patria potestad de José Eduardo, el hijo de ambos.

Sin embargo, al paso de los años, la protagonista de La madrastra descartó que exista alguna rivalidad hoy en día.

“Ya son tantos años, Eugenio y yo no tenemos contacto. A lo mejor debimos haberlo tenido cuando mi hijo estaba chiquito, no se pudo. Pero ahorita ya no hay chiste”, compartió Ruffo.

Ruffo declaró que Derbez le quedó a deber varias pensiones de la manutención de su hijo . (Foto: Archivo)

Debido a la delicada situación que ambos protagonizaron, los medios se volcaron en contra de la actriz de Triunfo del amor, pues, según los noticieros, no dejaba a Eugenio ver a su hijo.

“Ya sabes que yo soy la bruja maldita de ese cuento y no importa, yo soy la bruja”, declaró entre risas para la prensa.

Su separación de Eugenio estuvo marcada por una supuesta boda falsa, que Victoria usó para argumentar que el protagonista de No se aceptan devoluciones la había engañado al hacerle creer que sí se habían casado en verdad.

La actriz fue también cuestionada sobre si saldría en alguna temporada del reality show De viaje con los Derbez, del cual se acaba de estrenar la segunda temporada, en la que incluso se le mencionan.

Victoria Ruffo fue mencionada en un capítulo de "De viaje con los Derbez". (Foto: Instagram / @deviajeconlosderbez)

“No, yo no he visto ningún reality de esos”, expresó Victoria, y dejó en claro que no mantiene ninguna relación con la familia Derbez.

Incluso opinó de una de las escenas de De viaje con los Derbez 2, en donde José Eduardo saltó de una gran altura y le dije a su papá que si se moría le avisara a su mamá, a lo que el comediante respondió “No, ni así le voy a hablar”.

“Seguramente no me voy a enterar, o sea, por él no”, respondió entre risas, además de apuntar que sabría de la noticia a través de algún fan.

SEGUIR LEYENDO: