Así respondió la novia de Juan Osorio a las críticas de Niurka sobre su relación con el productor

Eva Daniela prefirió no dar comentarios hacia Niurka y sus críticas por su relación con Juan Oosrio (Fotos: Instagram @juanosorio.oficial // Televisa)

Juan Osorio y su novia, Eva Daniela, han tenido que enfrentarse a los comentarios de Niurka Marcos sobre su relación, por la cual se feliz sólo porque permite que su su hijo, Emilio Osorio Marcos, siga teniendo una familia completa.

Eva Daniela, en entrevista con Suelta la Sopa, al ver el video de los comentarios de la vedette, dijo que la respeta mucho porque, si le da una respuesta diferente a la bailarina, podría molestar a Emilio, quien es una persona a la que aprecia mucho.

Entre el productor de Televisa y su nueva novia existen 37 años de diferencia, por lo que Niurka dijo: “Ella con sus 20 años, o los que tenga, no es más linda que yo. [...] Lo apapacha y le da piojito para que él disfrute con 64 años de puro colágeno, para que nos dure la familia a Emilio y a mí muchos años más”.

Eva Daniela dijo que prefiere no contestar a las críticas de Niurka por respeto a Emilio Osorio (Foto: Instagram / @juanosorio.oficial)

En las últimas grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia?, telenovela que produce Osorio y en la que participan su novia e hijo, la pareja reveló su noviazgo a las cámaras de Hoy. El productor aseguró que si en él estuviera la decisión, se casaría en cualquier momento con Daniela, porque piensa que es una mujer muy inteligente y preparada.

“Soy feliz con mi pareja, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado, y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella [...] Eva solo hay una y yo soy Adán”, comentó el creador de telenovelas.

Reveló que la boda será modesta. “No tengo que andar presumiendo lo que no tengo, sin embargo el amor ahí está”. También aprovechó el momento para hablar de su etapa que vivió cuando se infectó de COVID-19 y aseguró que “después del contagio de COVID-19 que yo viví, y que estuve a punto de la muerte, dios me ha dado esta oportunidad de amar y compartirlo con mis hijos”.

Juan Osorio está listo para casarse con su nueva novia, 37 años menor que él (Foto: Instagram / @soyevadaniela)

Fue cuestionado por las críticas que ha recibido por la gran diferencia de edad que tiene con su pareja, Osorio respondió que va a soportar todos los comentarios, pues él es parte del medio del espectáculo y no le importa recibirlas y lo que está viviendo con su novia, no se compara con nada.

Los reporteros preguntaron si Marcos ya lo había felicitado por su nueva relación. “A Niurka le tengo que pedir consejos para que no me vuelva a fallar la cosa”, añadió provocando la risa de los periodistas.

La actriz, por su parte, dijo que no sabe qué esperar para el futuro de su relación y no es algo en lo que le guste pensar, pues a ambos les gusta vivir su romance en el “aquí y ahora”. También se dijo muy enamorada y feliz de poder estar viviendo el amor que siempre había esperado.

Eva Daniela aseguró que está viviendo el amor que toda su vida soñó (Foto: Instagram / @soyevadaniela)

Acerca de la diferencia de edades, explicó que “en el amor no importa la edad”, por lo que ella se ha adaptado a compartir con él buenos momentos, así con él a grabar videos en TikTok para la cuenta de su novia.

Eva Daniela y Juan Osorio se conocieron en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, primera gran oportunidad de la joven de 26 años. Según narró Daniela, el padre de Emilio poco a poco la fue conquistando con su caballerosidad, carácter e inteligencia.

Agregó que a lo largo de su experiencia trabajando juntos, han sabido separar las cuestiones laborales de las personales, y en el set de grabación él es su jefe y esa posición la respeta.

