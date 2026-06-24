El Ejército Nacional abrió una convocatoria para formar suboficiales con matrícula cero y empleo tras graduarse: estos son los requisitos

La convocatoria del Ejército Nacional ofrece matrícula cero, bonificación mensual, alojamiento, alimentación y vinculación laboral inmediata para los aspirantes seleccionados - crédito Ejército Nacional Colombia

El Ejército Nacional abrió una nueva convocatoria para jóvenes colombianos interesados en incorporarse como suboficiales, ofreciendo matrícula cero, bonificación mensual, formación profesional, doble titulación y vinculación laboral inmediata.

La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá (Emsub) anunció que las inscripciones para los cursos de Suboficial de Arma y Suboficial Administrativo estarán abiertas hasta el 5 de agosto. La convocatoria es una de las alternativas más completas para quienes buscan iniciar una carrera profesional sólida dentro de la Fuerza Pública, con múltiples beneficios y facilidades de acceso según la clasificación Sisbén.

Los seleccionados podrán acceder a matrícula cero, alojamiento, alimentación, bonificación mensual durante el periodo de formación, dotación, movilidad académica nacional e internacional y, tras graduarse, empleo garantizado y acceso al régimen especial de salud y pensión.

PUBLICIDAD

El curso de Suboficial de Arma está dirigido a bachilleres de 17 a 24 años y otorga formación militar de dos años con doble titulación tecnológica - crédito Comando de Educación y Doctrina

Formación y doble titulación

El programa de Suboficial de Arma está dirigido a jóvenes bachilleres entre 17 y 24 años, quienes recibirán una formación integral de dos años que culmina con el grado militar y la obtención de una doble titulación tecnológica.

Por su parte, el Curso de Suboficial Administrativo está orientado a técnicos profesionales y tecnólogos de hasta 29 años y seis meses, con experiencia certificada en su área, quienes completarán un proceso de formación militar de seis meses como complemento a sus conocimientos previos. En ambos casos, los graduados acceden de inmediato a cargos en la institución.

Durante el proceso de formación, los aspirantes reciben, además de los beneficios económicos y logísticos, la oportunidad de capacitarse en más de 20 campos del conocimiento, incluyendo Gestión de Servicios de Salud, Seguridad y Salud en el Trabajo, Regencia de Farmacia, Criminalística y Ciencias Forenses, Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Química, Electricidad, Obras Civiles, Comunicación Gráfica, Mecánica Diésel y Sistemas.

PUBLICIDAD

El curso de Suboficial Administrativo está orientado a técnicos y tecnólogos de hasta 29 años y seis meses con experiencia certificada en su área - crédito Ejército Nacional

Proceso de inscripción y requisitos

Las inscripciones se realizan únicamente a través de los canales oficiales del Ejército Nacional: la página web www.ejercito.mil.co, las zonas de reclutamiento, los distritos militares o las líneas de atención habilitadas (601 426 1420, 322 645 6465 y 310 376 5181).

Entre los requisitos generales figuran:

Ser colombiano de nacimiento

No poseer antecedentes penales ni disciplinarios

Estar psicofísicamente apto y saber nadar

Presentar el diploma de bachiller académico y los resultados de las Pruebas Saber 11 o del examen de Estado.

Para el Curso de Suboficial de Arma, se exige una edad entre 17 y 24 años, mientras que para el administrativo, la edad máxima es de 29 años y seis meses, además de contar con formación técnica o tecnológica y un puntaje mínimo de 180 en el examen de Estado.

Los procesos de selección incluyen pruebas psicométricas, psicológicas, médicas, físicas, entrevistas, visita domiciliaria y poligrafía.

La formación de suboficiales incluye más de 20 campos del conocimiento, entre ellos Criminalística, Ciencias Forenses, Administración de Empresas y Sistemas - crédito Comando de Educación y Doctrina

Beneficios adicionales y proyección laboral

Durante la formación, los estudiantes reciben una bonificación mensual, alojamiento, alimentación, dotación completa y acceso a movilidad académica tanto nacional como internacional. Uno de los beneficios más valorados es la matrícula cero, sujeta a la clasificación en el Sisbén, que elimina barreras económicas para el acceso a la educación militar y tecnológica.

Al graduarse, los nuevos suboficiales ingresan directamente a las filas del Ejército Nacional, accediendo a un régimen especial de salud y pensión, y la posibilidad de continuar capacitándose, así como de participar en los programas de vivienda militar según tiempo de servicio y normatividad vigente.

PUBLICIDAD

La estabilidad laboral y la proyección de carrera dentro de la Fuerza Pública representan un atractivo adicional para quienes buscan un futuro seguro y una formación profesional integral.

Finalmente, el Ejército Nacional invitó a todos los interesados a consultar la información detallada y a completar su inscripción antes del 5 de agosto, asegurando que cada etapa del proceso se gestione únicamente a través de los canales institucionales.