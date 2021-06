Flor Rubio criticó así a Sergio Mayer y a su hijo

La conductora del programa matutino Venga la Alegría mencionó que no es la primera vez que Sergio Mayer da la cara por su hijo Foto: Cuartoscuro // Instagram @florrubiooficial / @smayermori

Después de que Sergio Mayer saliera a defender a su hijo por confesar que no le gusta interpretar las canciones de RBD, la conductora de Venga La Alegría, Flor Rubio, comentó que no es la primera vez que el ex candidato de Morena salga a dar la cara por Mayer Morí.

Durante la emisión de Venga La Alegría del lunes 7 de junio, la conductora y Horacio Villalobos comentaron acerca de las declaraciones de Sergio Mayer ante la postura de su hijo, en las cuales mencionó que su hijo las está afrontando de la manera correcta al este asumir su error.

Sergio Mayer Mori fue fuertemente criticado al mencionar que no le gustan las canciones de RBD (Foto: @smayermori/ Instagram)

“La verdad es que Sergio siempre tiene que salir a dar la cara por su hijo que es el que siempre mete la pata, esa es la realidad”, comentó Flor Rubio.

Añadió que le parece un tremendo error la confesión del hijo de Barbara Morí: “Imagínate trabajar para una serie y después hablar mal, de que no le gustan las canciones de RBD, pero, ¿qué hacemos?”.

Quien también criticó las acciones tanto de Sergio Mayer padre, como del hijo, fueron los conductores de Ventaneando, en especial Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Linet Puente.

Flor Rubio destacó que le parece poco ético criticar una producción a la que se pertenece

Por su parte, las declaraciones de Sergio Mayer fueron comprensivas para con su hijo, pues afirmó que a pesar de contar con experiencia en el medio artístico, él también ha pasado por momentos similares.

“Él afrontó su responsabilidad, él ya es mayor de edad, está aprendiendo, si nosotros que somos adultos y que llevamos años en el medio artístico, en el medio de la política, cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo. Somos humanos, somos seres humanos con defectos y virtudes, y lo importante es que él se dio cuenta del error y lo está confrontando y afrontando las consecuencias”, expresó el ex Garibaldi.

Por último, el ex candidato de MORENA subrayó que “los errores son los que siempre te ubican y te enseñan que tienes que cambiar tu rumbo”.

El ex Garibaldi mencionó que su hijo lo está afrontando de la manera más responsable posible Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, hace mas de una semana, el pasado 26 de mayo, Segio Mayer Morí se disculpó por confesar que no le gustan las canciones del grupo RBD, a pesar de formar parte del reboot que se encuentra produciendo la plataforma de streaming, Netflix.

A través de una publicación de su cuenta de Instagram, el joven actor mencionó que cometió un error al expresarse de tal manera durante una transmisión en vivo que él mismo realizó, en la que aseguró que canta los éxitos de dicha agrupación sólo “por contrato”.

El post ya no forma parte del feed de la cuenta del joven actor (Captura de Pantalla/Instagram@smayermori)

“Quiero pedirles disculpas a todos y todas las fans de Rebelde, y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”, escribió Mayer Morí.

El mensaje estuvo acompañado por la siguiente descripción: “Tengo que aceptar la lección de humildad que me tocó aprender en estos días por mi actitud soberbia y las palabras que usé. De todo corazón, perdón”, expresó. Actualmente dicha publicación ya no forma parte del feed del perfil del actor.

Con respecto al reboot de Rebelde, los actores que acompañarán a Sergio Mayer Morí son Azul Guaita, Celina Ferrer, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantilla, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

