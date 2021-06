Sebastián Rulli arremetió contra Galilea Montijo por escándalo de famosos y el Partido Verde: “Ella hubiera hecho lo mismo”

Foto: Instagram/@galileamontijo/@sebastianrulli

El actor de telenovelas Sebastián Rulli envió un contundente mensaje a Galilea Montijo, luego de que la conductora de la revista matutina Hoy, lo criticara por las opiniones que emitió sobre los Influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral, e incluso, expresara que Rulli tendría que mantenerse al margen de la política por su nacionalidad.

A través de su cuenta de Instagram, Rulli reaccionó al video en el que Galilea aparece criticándolo y expresó que los comentarios de la conductora se deben a que ella “hubiera hecho lo mismo” que los demás Influencers y personajes de la farándula mexicana.

Así lo escribió en un comentario en la publicación del periodista Eden Dorantes, quien la entrevistó. “La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual”, escribió Sebastián.

A la postre, agradeció al periodista de espectáculos su labor y criticó, una vez más, la actitud de Galilea: “Gracias, querido Eden, por exponer tan claro esto. ¡Dura y triste realidad! Para que este país realmente cambio y se combata la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros”.

CAPTURA: Instagram/@edendorantes1

Y es que durante un encuentro con medios de comunicación, publicado por Eden Dorantes, Galilea opinó que el galán de telenovelas debería mantenerse al margen de la política nacional por ser originario de Argentina, a pesar de que ya adquirió la nacionalidad mexicana y reside en México: “Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no?”.

“Aunque sea mexicano. Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé”, concluyó según se vio en un video disponible en el canal de YouTube y redes sociales del periodista.

En redes sociales, la opinión de Galilea generó algunos comentarios muy críticos que incluso recordaron que Lambda García y Raúl Araiza también fueron parte del escándalo: “¿En serio su contestación es que es un país que no es suyo? Sebastián tiene años en México y puede hablar y defender el país. Aparte, no necesita ser mexicano para ver la corrupción que hay aquí”, opinó un usuario de Instagram.

“¿Qué pasó? Tú no eres así. Qué mal comentario hacia Sebastián, no te conocía esos modos. Se escuchó muy feo, muy mal y tus amigos hicieron mal. Una decepción total”, agregó otro usuario en la cuenta del periodista en la red social.

Galilea Montijo criticó a Sebastián Rulli por su postura en el escándalo de los Influencers y el Partido Verde

Fue el domingo pasado, que Sebastián Rulli envió un fuerte mensaje a los influencers que promovieron el voto a favor del Partido Verde durante la veda electoral previa a las Elecciones Intermedias 2021 que se llevaron a cabo el 6 de junio.

Desde su Instagram, Rulli pidió a aquellos que violaron la veda electoral que fueran congruentes con lo que dijeron en sus redes sociales y señaló que promover el partido fue una “estupidez”: “Perdón, pero no me puedo callar esto, veo las historias de algunos compañeros influencers y dicen ‘no, es que a mí no me gusta hablar de política, de futbol ni de religión, pero de acuerdo con algunas de las iniciativas de algunos partidos’... se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, sentenció el actor de la nueva telenovela Vencer el pasado.

“Ni siquiera son congruentes, porque estoy seguro que ni siquiera votaron, hay algunos que ni tienen el pasaporte mexicano, que ni siquiera están en el país. No se vendan, la dignidad no tiene precio”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: