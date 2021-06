Fernanda Moreno de Acapulco Shore reveló cuánto le pagaron por apoyar ilegalmente al Partido Verde

FOTO: Instagram/@fershymp

Fernanda Moreno, integrante del controvertido programa de telerrealidad Acapulco Shore, ofreció una disculpa pública por promover el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la veda electoral previa a las elecciones que se celebraron este domingo.

Sin embargo, durante su disculpa, la influencer aceptó que la mención que realizó en redes sociales fue pagada por el partido e, incluso, dio detalle de la cifra que recibió.

Desde su cuenta de Instagram, la figura pública de 22 años publicó un video que título “Disculpa Pública”, en el cual abarcó lo ocurrido: “El voto es libre y secreto y estoy, me siento mal conmigo misma”, expresó Fernanda, quien después aseguró que no se llevó una “cifra millonaria, como dicen por ahí”.

“De hecho, ni siquiera fue una campaña millonaria, como dicen por ahí. En realidad fueron nada más 10 mil pesos, o al menos eso fue lo que se me pagó a mí”, admitió en el clip que recientemente fue eliminado de su perfil.

Video: Instagram @fershymp

Hasta el momento, se tiene información sobre la cantidad que habrían recibido otros dos personajes de la farándula mexicana. Por un lado, la influencer Bárbara de Regil negó que el partido le haya pagado algo por las dos menciones que hizo en favor del PVEM el pasado cinco y seis de junio.

Durante una entrevista con medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bárbara argumentó que su opinión fue completamente orgánica y se defendió de las críticas que otros actores, como el argentino Sebastián Rulli, hicieron contra los Influencers que hablaron del partido político.

“Todo lo que digo se hace polémico, yo di mi opinión sobre algo, por eso no me gusta opinar sobre la política o futbol, porque la gente se lo toma sumamente personal (...) y qué feo, porque uno puede dar su opinión de lo que quiera”, aseguró según se vio en el reporte de Ventaneando.

En cuanto a los comentarios de Rulli, quien en un video crítico a aquellos que promovieron el partido pero no estuvieron en el país durante las elecciones, Bárbara aseguró que viajó a Los Ángeles, California, por cuestiones laborales. Bárbara argumentó que no recibió ningún pago y expresó que “todo lo que hago sale de mi corazón, cuando hablo etiqueto a todo mundo y hablo de lo que quiero, siempre opino lo que sea”.

También explicó que la dinámica de “preguntas y respuestas” en donde habló del partido ya estaba lista desde hace una semana. “Yo en unas preguntas que hice hace 8 días me preguntaron: ´¿Por qué partido vas a votar?´ y yo no contesté por cuál, solamente dije: ´me gustaron las propuestas´. Eso fue todo”, aseguró.

Foto: Instagram @barbaraderegil

En este mismo sentido, el día de ayer se reveló que el actor Eleazar Gómez no recibió ningún pago por su mención al partido durante la mañana del domingo. Según reveló el periodista Álex Kaffie en su columna de opinión Sin Lisonja, el intérprete de múltiples telenovelas lo habría hecho en agradecimiento a Nacho Peregrín, quien contendió a una diputación federal en la CDMX por el Partido Verde.

“Eleazar Gómez no cobró un sólo peso por promocionar ayer, en sus historias de Instagram, el sufragio a favor del Partido Verde Ecologista de México”, informó el periodista que también es pare de la revista matutina de Grupo Imagen, Sale el Sol.

“Fue de esta manera (haciéndole propaganda al Partido Verde), como Eleazar le retribuía al hermano de Belinda la ayuda que le brindó en los días que estuvo encarcelado. Y es que Nachito fue de las pocas personas que le tendió la mano a Gómez mientras se encontraba preso”, concluyó en el espacio del El Heraldo de México.

