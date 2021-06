¿Nuevo romance de Danna Paola?: se filtran imágenes de la mexicana con el cantante Alex Hoyer

Danna Paola compartió fotografías por separado de su viaje a Ibiza, donde fue captada con Alex Hoyer. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

La cantante Danna Paola sigue dando de qué hablar en el contexto en el que estrenó su sencillo Idiota junto con la banda colombiana Morat. Pues mientras se encuentra en España, se le vio con un nuevo romance y ahora en redes sociales constatan el momento polémico de la famosa, pues ya se filtraron imágenes.

En las instantáneas que al momento han subido internautas y paparazis, se puede ver a la artista en un yate acostada con su nuevo interés romántico, el cantante Alex Hoyer. Encima de ella le plantó unos besos. Aunque también hay registro de que se dieron cuenta de las cámaras, los jóvenes prosiguieron su momento afectuoso.

Bronceada y con ropa para disfrutar del clima, Danna Paola ya generó polémica en redes sociales. Aunque el nombre de su nueva conquista nunca fue un misterio. A los internautas les extraña verle una nueva pareja e incluso han debatido si con esta persona va en serio.

Fotos: Instagram @lachismeriamx

Desde el año pasado existían rumores sobre una posible relación de Danna con el exparticipante de La Voz, ya que en diciembre fueron captados juntos afuera de la casa de la cantante.

Además, la artista pop ha disfrutado de su estancia por España. Participó como mentora de un reality show, y ahora se dejó ver en uno de sus tiempos de ocio por Ibiza, lugar en el que presumió su figura en bikini y unos momentos sobre una tabla para surfear.

La actriz y cantante mostró un instante de su intimidad desde su cuenta de Instagram, en la que se le vio disfrutando de las aguas cristalinas de la isla situada en el mar Mediterráneo. La famosa mostró su delgada figura marcada por un bikini café y su tranquilidad recostada sobre la arena en la que disfrutó de grata compañía al lado de sus amigos, con los que se reencontró en este regreso a la Madre Patria.

Danna Paola además dejó ver que sí le gusta de sufear y subirse a la tabla azul que la acompañó en este día de descanso por Ibiza, el excéntrico centro turístico español que otros tantos famosos y vacacionistas han usado para disfrutar de fiestas, grandes paisajes y popularidad.

Hace unos días, la actriz mexicana Danna Paola fue captada a lado del cantante. Sin embargo, la protagonista de Élite negó sostener una relación formal con él. La nueva evidencia apunta otro rumbo. Al tiempo, otros medios no le han preguntado sobre su nueva conquista.

“Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro, no”, respondió para el medio Latinx Now!

Por otro lado, su colaboración con Morat, fue el motivo por el que tuvo un acercamiento con la prensa mexicana vía remota. debido a ello, no se tienen más detalles sobre la vida personal de la cantante. Algunos medios de entretenimiento especulan que seguirá manteniendo un bajo perfil.

Sobre su más reciente trabajó, Danna Paola sacó Idiota con Morat y rompió las redes sociales, pues muchos fanáticos esperaban ver la colaboración. Morat dejó en claro que es una canción al desamor y cómo las personas no pueden dejar una relación amorosa de manera fácil. “Queríamos hacer una canción que hablara de la lucha constante cuando una persona intenta olvidar a otra. Uno queda como Idiota cuando intenta encontrar el amor pasado en otra persona”, dieron su explicación al matutino Venga la Alegría.

Los colombianos detallaron que desde hace meses querían trabajar con Danna Paola, pues presentían que su voz daría el contraste que necesitaban en sus canciones, según la banda, las voces femeninas les van muy bien. “Nos hemos dado cuenta que las voces femeninas resaltan bien con nuestra música, con Danna, queríamos en verdad este trabajo con ella”, detalló la banda.

