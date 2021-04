“Ni una más”, el poderoso video de Aitana junto a Danna Paola, Nath Campos y Paty Cantú

En el video de "Ni una más" tienen una aparición especial algunas artistas mexicanas, como Danna Paola, Paty Cantú, Carla Morrison, Gloria Trevi y la influencer Nath Campos.

Durante las primeras horas de este viernes, la cantante española Aitana lanzó el videoclip de Ni una menos, un nuevo sencillo sobre los abusos perpetrados en contra de las mujeres alrededor del mudo, y en el cual tienen una aparición especial algunas artistas mexicanas, como Danna Paola, Paty Cantú, Carla Morrison, Gloria Trevi y la influencer Nath Campos.

En el video, la cantante Aitana aparece en una solitaria caminata nocturna, mientras se muestra atemorizada porque abusen de ella durante aquel desplazamiento. El clip está lleno de simbolismos, como la actitud de defensa de la cantante mientras ve a un hombre pasar a su lado o las paredes de las calles tapizadas con algunos carteles feministas.

“Ya no quiero pretender que es normal sentirse así, ya no volveré a ignorar el silencio tras de mí, si callarnos no va a cambiar las cosas sabes que esa es la realidad”, cantó la intérprete de otros éxitos como 11 razones y Vas a quedarte.

Sin embargo, segundos antes de que concluya el audiovisual, algunas artistas mexicanas hicieron una aparición especial, como parte del recorrido que hizo la cantante hasta finalmente llegar a lo que parece ser una estación del metro.

Danna Paola, Nath Campos y Paty Cantú en el videoclip de Aitana "Ni una más".

Danna Paola, Paty Cantú, Carla Morrison, Gloria Trevi y la influencer Nath Campos aparecen a cuadro como parte de la escenografía de la estación en un video que se reproduce en las televisiones que se encuentran ahí. Aunque no aparecen juntas, sino que cada una aparece en una pantalla mientras mira fijamente a la cámara o simplemente muestra un rostro con semblante serio.

En los últimos segundos del video, las artistas aparecen en un enorme collage de aquellos televisores junto a otras artistas de diferentes nacionalidades, como la rapera española Mala Rodríguez, la actriz venezolana Evaluna, la cantante colombiana Karol G, entre muchas otras.

Sobre su aparición en el video, Danna Paola reaccionó en redes sociales y agradeció a Aitana, con quien también colaboró en el sencillo Friend de semana, con un breve mensaje.

“Gracias por esto, Aitana ¡Eres hermosa! Gracias por invitarme a ser parte de tu voz, de tu arte y de la mano no callarnos nunca más. Ni una más”, escribió la cantante y actriz mexicana desde sus historias de Instagram.

Danna Paola reaccionó en redes sociales y agradeció a Aitana, con quien también colaboró en el sencillo Friend de semana, con un breve mensaje. FOTO: Instagram/@dannapaola

Hasta el momento, el video ya acumula más de 562 mil visualizaciones en YouTube y acumula más de 103 mil Me gusta. En los comentarios, el sencillo ha recibido toda clase de comentarios positivos y testimonios de abuso sexual que han experimentado algunas mujeres usuarias.

“No puedo evitar llorar después de ver, el escuchar esta canción, y escribo esto con lágrimas en los ojos. Es increíble la tristeza e impotencia que exista la necesidad de crear canciones así porque las mujeres NO PODEMOS ni caminar tranquilas sin pensar que un hombre va a venir a violarnos, a desaparecernos, y a matarnos. Es una mierda tener que vivir así, y estamos cansadas. Paren de matarnos, ni una más”, escribió una usuaria identificada como Melanie Gómez.

“Qué tema tan realista lo que vivimos las mujeres. Es impresionante el miedo que sentimos en cada situación”, “Este es el tipo de música que debería ser conocida ya que transmite mucho y habla de temas que pasan en la vida diaria y que a veces son ignorados” y “gracias Aitana por darnos voz, me ha emocionado mucho la letra”, son otros de los comentarios que recibió el videoclip en la plataforma digital.

SEGUIR LEYENDO: