“Está bastante feliz en Nueva York”: Danna Paola recordó a “Lu” y se sinceró sobre si ha enfrentado alguna infidelidad

(Foto: captura de pantalla de Instagram/@dannapaola)

Danna Paola confesó que, después de terminar su participación en la serie Élite, extraña a sus compañeros y a su personaje, quien aseguró se encuentra muy feliz en Estados Unidos mientras que ella está haciendo música.

La cantante de 25 años formó parte del elenco de la producción española de Netflix en donde le dio vida a Lucrecia Montesinos Hendrich durante las primeras tres temporadas, personaje con el que dio de qué hablar entre sus espectadores, pues mientras unos la amaban, otros odiaron su forma de ser y sus acciones. Al concluir las grabaciones del último capítulo, la actriz decidió dejar de lado la actuación para continuar con su carrera musical.

En una plática con sus seguidores de Instagram, la protagonista de Atrévete a soñar respondió una serie de preguntas que le hicieron sus fans a través de la plataforma, donde resaltó el cuestionamiento sobre si hoy en día extraña Élite, a lo que Danna Paola respondió afirmativamente y especificó que su añoranza se hace más fuerte porque se encuentra en España.

“Y más estando en Madrid. Obvio, extraño el set, extraño a producción, extraño a mis compis, a Lu, por supuesto pero creo que ella está bastante feliz en Nueva York y yo estoy haciendo música”, dijo.

Video: Instagram @dannapaola

Hace un mes, “María Belén”, como también es recordada la actriz por su papel en la telenovela del mismo nombre, dio una entrevista para el programa español El Hormiguero 3.0, en donde explicó que su principal motivo para salir del entorno que rodea al colegio Las Encinas fue que al mismo tiempo se encontraba grabando su disco K.O. por lo que el tiempo no era suficiente.

“Siempre digo que jugaba a “Hanna Montana” porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo (...) salía yo del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida”, contó.

Con la difícil decisión, la interprete de Mala fama optó por darle prioridad a su música y gracias a ello, recién tuvo la oportunidad de estrenar su nuevo sencillo titulado Vuelve, vuelve, que hizo en colaboración con el cantante originario de Almería, España, David Bisbal.

Danna Paola decidió dedicarse a su carrera como cantante y dejar la serie española 'Élite'. (Foto: @dannapaola/ Instagram)

Además, Dana Paola aprovechó sus historias de Instagram para hablar sobre su estado sentimental y aclaró que se encuentra muy feliz y enamorada, pero de la vida. También, dejó entre ver que, además de la promoción que está haciendo sobre su nueva canción, aún está en España porque posiblemente esté grabando un nuevo videoclip.

En cuanto a quienes la consideran como alguien perfecto, declaró que no se considera como una persona perfecta aunque muchas veces intenta serlo. También habló sobre el tema de la infidelidad, dijo que ella no perdonaría un engaño porque considera que lo más importante en una relación es la confianza y si se pierde, la relación también. “Sinceramente no. Creo que eso sucede cuando no hay suficiente amor, respeto y confianza y cuando se pierde la confianza pierdes todo. En mi caso no podría y no he podido”, explicó.

Por último, se declaró fan de la serie biográfica de Luis Miguel. Contó que cuando salió la primer temporada ella estaba en viviendo en España por la grabación de Élite y ahí fue en donde aprovechó para verla. Ahora, le tocó una situación similar y se dijo ansiosa por que sea domingo para ver qué más pasará: “Obviamente ya la vi, ahora ya quiero que sea domingo”.

SEGUIR LEYENDO: