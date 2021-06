Eiza González y su deseo de volver a la música con una desconocida afición: “Me encantaría ser reggeatonera”

Eiza González no descartó regresar a la música con reggeatón. (Foto: @eizagonzalez/ Instagram)

Eiza González ha acaparado los reflectores en los últimos años por la exitosa carrera que ha cimentado como actriz. Sin embargo, la protagonista de la serie Baby Driver no descarta regresar a la música, escena donde comenzó su carrera artística, a través de uno de los género más polémicos: el reggeatón.

Así lo confesó durante una entrevista para People en Español con motivo de su participación como elenco en la película estadounidense Spirit Untamed. “Me encantaría se reggeatonera, yo siento que estaría muy buena”, respondió González a la presentadora Noelia Castro sobre si regresaría a cantar a través de ese género.

“Me encanta además el reggeatón, amo, amo el reggeatón”, expresó la actriz de From Dusk till Dawn.

El último disco que Eiza lanzó fue en el 2012, titulado Te acordarás de mí. Desde entonces, la actriz de Amores verdaderos no ha vuelto ha presentar un producto musical, por lo que no descartó retomar su presencia en la música.

“Me encanta cantar y, como tú sabes, hice mi carrera cantando. Es muy chistoso porque tengo mi música en aleatorio y a veces se pone mi lista, de pronto salió mi música de Lola, érase una vez, cuando era niña”, recordó la protagonista de Sueña conmigo sobre cómo fue que comenzó a considerar volver a cantar. Esta telenovela se estrenó en 2008, es decir, hace más de 13 años.

“Es muy chistoso, después de escuchar mi voz en Fearless (el tema principal de la película), cómo ha crecido mi voz y cómo he madurado vocalmente y mi voz se oye muy diferente”, confirmó.

La actriz no ha presentado música desde 2013. (Foto: Instagram @eizagonzalez)

Sin embargo, en la última década se ha dedicado de lleno en la actuación. “Definitivamente los últimos años he estado explorando regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero digo, gracias a Dios, por bendiciones del mundo, había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo para reconectar a la música”, confesó para Castro.

A pesar de ello, la voz de Eiza se ha podido escuchar como intérprete en The Croods como “Eep Crood” y ha tenido participaciones en obras teatrales, como I Love Romeo y Julieta. “Ya ha habido muchas situaciones que, por una u otra razón, estoy cantando o haciendo partes musicales, etcétera. Creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no darle otra oportunidad a la música?”, confirmó la actriz.

Este 10 de junio se estrenará en cines Spirit Untamed, en donde Eiza interpreta a la mamá de la protagonista, “Milagro Navarro-Prescott”. En el cast también participan Isabela Merced, Jake Gyllenhaal y Marsai Martin.

Eiza González interpreta a "Milagros" en 'Spirit Untamed'. (Foto: @dreamworksspirit/ Instagram)

“Aunque es realmente una participación especial y es bastante pequeña, yo amo la película”, expresó González, pues en el argumento de la cinta, la madre de “Lucky”, la protagonista, falleció cuando era pequeña.

“Esta película significa mucho para mí, lo que me encantó es que tenemos la oportunidad de celebrar la cultura mexicana, pues como sabes la historia de “Lucky” es que ella es mexicana – americana y a través de la película está buscando su identidad, tratando de ver quién es, de dónde viene y sus raíces”, expresó Eiza, quien en varias ocasiones cantó en español para la cinta.

Hace unos días, Box Office Star Records presentó el conteo sobre los artistas más taquilleros en la industria cinematográfica, y colocó a Eiza González en el quinto lugar, superando a Margot Robbie y a Robert Downey Jr. y por debajo de Will Smith, Liam Neeson y Tom Holland.

Eiza González en la cinta de Godzilla vs Kong (cortesía: captura del tráiler)

Su más reciente aparición en las películas Godzilla vs Kong y I Care a Lot fue un éxito tal que la consolidó como una de las actrices mexicanas más importantes del momento.

