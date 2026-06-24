El hábito al despertar que dispara la presión arterial, según expertos

Por qué las mañanas pueden ser críticas para la salud arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión arterial muestra un aumento natural en las primeras horas del día, fenómeno identificado en estudios de cronobiología cardiovascular y reconocido por la American Heart Association y la Mayo Clinic.

Este cambio, conocido como “aumento matutino”, responde al ritmo circadiano del organismo y coincide con una mayor incidencia de eventos agudos como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

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Especialistas advierten que ciertos hábitos modernos, incluidos los digitales, pueden intensificar este riesgo en personas con predisposición.

Rutina matutina y vulnerabilidad cardiovascular

Durante el sueño, la presión arterial y la frecuencia cardíaca descienden por la predominancia del sistema nervioso parasimpático.

Al despertar, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático y libera cortisol y adrenalina, como describen la American Heart Association y la Mayo Clinic en sus materiales educativos sobre salud cardiovascular.

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Este ajuste hormonal provoca un aumento rápido de la presión arterial, y el pico matutino se asocia con mayor probabilidad de eventos cardiovasculares según consensos internacionales sobre hipertensión arterial.

Datos de monitoreo ambulatorio reportados en revisiones clínicas muestran que personas con antecedentes de hipertensión o factores de riesgo presentan picos de presión arterial superiores al promedio durante el periodo matutino.

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Las guías internacionales, citadas por la American Heart Association, establecen cifras iguales o mayores a 130/80 mmHg como indicativo de presión arterial elevada, aunque el umbral puede variar según el perfil individual.

Estudios observacionales han encontrado que el incremento matutino de la presión arterial puede duplicar o triplicar la posibilidad de infarto o accidente cerebrovascular respecto a otras franjas horarias.

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Esta vulnerabilidad se explica por la combinación de factores hormonales, vasculares y conductuales al inicio del día, de acuerdo con la Mayo Clinic.

Estudios observacionales han encontrado que el incremento matutino de la presión arterial puede duplicar o triplicar la posibilidad de infarto o accidente cerebrovascular respecto a otras franjas horarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estímulos digitales al despertar: ¿riesgo añadido?

En los últimos años, expertos en medicina cardiovascular y neurociencia han enfocado su atención en los efectos de los estímulos digitales sobre la salud.

El uso inmediato del teléfono móvil al despertar se vincula con una activación acelerada del cerebro y un aumento en la liberación de hormonas del estrés.

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Si bien la American Heart Association y la Mayo Clinic indican que el impacto agudo de revisar el celular en la presión arterial requiere más investigación, la evidencia sugiere que estos hábitos pueden contribuir a la hiperactivación simpática, sobre todo en personas con predisposición a la ansiedad o la hipertensión.

Investigaciones de neuroimagen citadas en revisiones clínicas muestran que la exposición a notificaciones y mensajes activa regiones cerebrales relacionadas con la alerta y la toma de decisiones.

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El consumo compulsivo de contenido digital favorece la liberación de cortisol y puede dificultar la recuperación hemodinámica tras el sueño.

Además, la ansiedad digital o nomofobia, reconocida por especialistas en salud mental, se relaciona con un tono simpático elevado y mayores niveles de presión arterial durante el día, como advierten publicaciones de la American Heart Association.

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Aunque no existen ensayos clínicos concluyentes sobre el efecto inmediato del celular al despertar sobre la presión arterial, las recomendaciones de adoptar medidas preventivas provienen de expertos en salud cardiovascular y están alineadas con las guías de la Mayo Clinic y la American Heart Association.

El uso inmediato del teléfono móvil al despertar se vincula con una activación acelerada del cerebro y un aumento en la liberación de hormonas del estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de instituciones internacionales

La American Heart Association y la Mayo Clinic recomiendan establecer una rutina matutina que minimice la exposición a estímulos estresantes, incluidos los digitales.

Ambas instituciones proponen crear un “búfer digital”, es decir, evitar el contacto con pantallas durante al menos 20 a 30 minutos tras despertar.

Este periodo permite que el eje hormonal y la presión arterial se estabilicen antes de enfrentar estímulos externos, como se señala en los materiales educativos de ambas organizaciones.

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Las instituciones también subrayan la importancia de la hidratación en las primeras horas del día. Beber agua antes de consumir cafeína ayuda a disminuir la viscosidad sanguínea y reduce la sobrecarga para el corazón, según las recomendaciones de la Mayo Clinic.

Otra sugerencia es realizar una transición postural gradual: permanecer acostado algunos segundos, sentarse y luego incorporarse completamente.

Esta práctica disminuye el riesgo de hipotensión ortostática y evita fluctuaciones bruscas en la presión arterial, de acuerdo con la American Heart Association.

Recomendaciones de instituciones internacionales para hábitos matutinos que previenen sobrecargas cardiovasculares, enfocándose en la restricción digital, hidratación y transición postural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modificar la rutina matutina: una medida de prevención

La adopción de hábitos saludables al inicio del día representa una estrategia preventiva de alto valor en la salud pública.

La evidencia científica respalda que estos cambios en la rutina pueden contribuir a disminuir la incidencia de infarto y accidente cerebrovascular, especialmente en personas con factores de riesgo.

El control de la hipertensión arterial exige un enfoque integral, en el que el manejo de los hábitos digitales y la promoción de conductas saludables desde el primer minuto de la jornada son pilares fundamentales para mantener la salud cardiovascular.