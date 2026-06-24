El barrio de la CDMX que arquitectos internacionales estudian como modelo urbanístico y que hoy es el más visitado de América Latina

La colonia fue trazada en 1903, destruida parcialmente por el sismo de 1985 y hoy funciona como laboratorio urbano vivo: escala peatonal, mezcla de usos y patrimonio arquitectónico en dos kilómetros cuadrados. (Shutter Stock)

La Ciudad de México recibió 60,5 millones de visitantes en 2025 —un 5% más que el año anterior— con una derrama económica de 157 mil millones de pesos, según la Secretaría de Turismo de la capital (Sectur CDMX).

Dentro de ese flujo, Roma Norte concentra el mayor número de alojamientos turísticos activos de toda la ciudad: 2.598 listados en Airbnb, según el Mapa de la Gentrificación elaborado por el arquitecto Jerónimo Monroy con datos de Inside Airbnb.

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La colonia fue trazada en 1903, destruida parcialmente por el sismo de 1985 y hoy funciona como laboratorio urbano vivo: escala peatonal, mezcla de usos y patrimonio arquitectónico en dos kilómetros cuadrados.

Por qué los arquitectos estudian este barrio

La Harvard Graduate School of Design (GSD) documentó el barrio como caso de estudio de espacio público y democracia urbana (Alcaldía Cuahutemoc)

Roma Norte fue diseñada en 1903 por el empresario inglés Edward Walter Orrin como la primera colonia moderna fuera del centro histórico. El proyecto formó parte de la modernización urbana del Porfiriato: la élite de la época importó estéticas francesas e italianas que hoy conviven en una misma cuadra.

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Lo que sobrevivió al terremoto de 1985 quedó protegido en 2017 por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que declaró zona patrimonial al barrio. El inventario incluye el Edificio Balmori (1922, Art Nouveau con herrería floral), la “Casa de las Brujas” —torres cónicas neo-góticas de 1908— y seis edificios catalogados en una sola cuadra de la calle Colima.

La Harvard Graduate School of Design (GSD) documentó el barrio como caso de estudio de espacio público y democracia urbana. En 2014, arquitectos y urbanistas residentes fundaron el Taller Participativo Barrial (TPB) para articular la participación ciudadana en decisiones de planificación; el GSD publicó ese trabajo dentro de su serie sobre ciudad de México. La Universidad Piloto de Colombia, por su parte, estudia el Mercado Roma como referente de revitalización urbana: el edificio reutiliza una estructura industrial y reúne bajo un techo a productores artesanales, taquerías y cervecerías independientes.

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La capital gastronómica que reordenó los viajes

En el centro de esa proyección está la chef Elena Reygadas, cuyo restaurante Rosetta ocupa una casona restaurada del barrio. Su trabajo —cocina mexicana con técnica italiana, enfocada en producto de temporada— ha sido reconocido de forma reiterada en los principales rankings gastronómicos de América Latina. (Alcaldía Cuahutemoc)

Roma Norte se convirtió en una de las zonas de restauración de mayor densidad del continente. La guía Michelin otorgó el reconocimiento Bib Gourmand a Contramar, referencia de cocina de mariscos y producto de origen. Máximo Bistrot, del chef Eduardo García, aparece en listas internacionales de mejores restaurantes por sus menús de temporada.

En el centro de esa proyección está la chef Elena Reygadas, cuyo restaurante Rosetta ocupa una casona restaurada del barrio. Su trabajo —cocina mexicana con técnica italiana, enfocada en producto de temporada— ha sido reconocido de forma reiterada en los principales rankings gastronómicos de América Latina. Reygadas extendió su influencia al barrio con cafeterías y panaderías propias; en Panadería Rosetta, en la calle Colima, el rol de guayaba genera fila casi todos los días.

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The Traveler describió en mayo de 2026 a Roma Norte como “una de las zonas gastronómicas de alta densidad más notables de América”, donde un visitante puede moverse a pie entre un mercado gourmet, un restaurante con reconocimiento internacional y una mesa de menú de degustación en menos de 15 minutos.

Guía práctica 2026: moverse, ver y comer

El tour arquitectónico autoguiado de 12 paradas cubre el Edificio Balmori, la Casa de las Brujas, Casa Lamm y los edificios catalogados de la calle Colima en 2,5 horas sin costo. El tour guiado con especialista cuesta entre USD 40 y USD 80 por persona. Casonas de la Roma (Captura pantalla)

Roma Norte tiene aproximadamente dos kilómetros cuadrados y se recorre a pie. El Metro desde Chapultepec cuesta 10 MXN (~USD 0,57). Un Uber al Estadio Azteca tarda 30–40 minutos y cuesta entre USD 4 y 6.

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Espacios sin costo: Plaza Río de Janeiro, Fuente de Cibeles, mercado dominical en Avenida Álvaro Obregón, Parque España (wifi gratuito), Casa Lamm (galería en mansión de 1911) y el Museo Casa Guillermo Tovar de Teresa —colección de arte y antigüedades, entrada gratuita y poco concurrido.

El tour arquitectónico autoguiado de 12 paradas cubre el Edificio Balmori, la Casa de las Brujas, Casa Lamm y los edificios catalogados de la calle Colima en 2,5 horas sin costo. El tour guiado con especialista cuesta entre USD 40 y USD 80 por persona. Los sábados por la mañana, entre las 8:00 y las 11:00 horas, es el mejor momento: luz suave, poco tráfico y mercado de antigüedades en Plaza Río de Janeiro.

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En gastronomía, un plato principal en restaurante con nombre visible oscila entre 350 y 500 MXN (~USD 20–29) por persona sin bebidas. Las donas de barrio rondan los 60 MXN (~USD 3,40).

El Mercado Roma está orientado al visitante y sus precios lo reflejan; el Mercado Medellín, a pocas cuadras, opera como mercado cotidiano con precios notablemente más bajos. Para Máximo Bistrot, la reserva con días de anticipación es prácticamente obligatoria; llamar directamente mejora las posibilidades de conseguir mesa de último momento.

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Alojamiento: rangos por categoría

Según KAYAK, febrero es el mes más económico; diciembre, el más caro. Reservar con al menos 20 días de anticipación reduce el costo de forma apreciable. (Alcaldía Cuahutemoc)

Los datos provienen de plataformas de reserva consultadas en junio de 2026:

Económico (USD 39–105/noche): Segovia Regency, Hotel Embassy, Casa Oliva

Intermedio (USD 105–280/noche): ONTO Álvaro Obregón, Hotel Parián, Xoma Boutique Stays

Boutique alto (USD 280–500/noche): Brick Hotel, Ignacia Guest House, Casa Izeba, Maison Celeste

Lujo (USD 500+/noche): Nima Local House Hotel & Spa, La Valise Mexico City

Según KAYAK, febrero es el mes más económico; diciembre, el más caro. Reservar con al menos 20 días de anticipación reduce el costo de forma apreciable.

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La tensión que el turismo no resuelve

El auge tiene un reverso documentado. Entre 2019 y 2025, la oferta de Airbnb en el corredor Roma-Condesa creció 74%, según un estudio publicado en la revista académica EURE.

Los alquileres en Roma Norte oscilan entre 25.000 y 45.000 MXN mensuales, frente a un salario promedio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de aproximadamente 19.000 MXN al mes al cierre de 2025.

Luis Alberto Salinas, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que “el Mundial no crea la gentrificación, pero puede servir de pretexto para acelerar los desalojos”.

La jefa de Gobierno Clara Brugada presentó en julio de 2025 un plan de 14 puntos que incluye tope de rentas a la inflación y una Defensoría de los Derechos Inquilinarios.

Airbnb respondió con amparos que paralizaron su aplicación, y el límite de 180 días al año para rentas de corta estancia no entrará en vigor pleno hasta después del Mundial 2026.