A cuánto asciende la fortuna de los integrantes de BTS

La banda surcoreana BTS es uno de los grupos de K-pop más popular y premiado del género. Sus canciones han creado una comunidad de fans a nivel mundial, la cual ha posicionado a la agrupación en las tendencias en diversas redes sociales, y también en los primeros números en las listas de Billboard.

La boyband surcoreana es el primer grupo en tener cuatro álbumes en el número uno en un año desde The Beatles.

BTS ha logrado posicionar 4 de sus álbumes en los número uno según Billboard

El video musical de Boy With Luv rompió el récord del video más visto de YouTube en 24 horas cuando se lanzó en abril de 2019. En tanto, Map of the Soul: 7 que publicó en 2020 se convirtió en su cuarto álbum número uno en la lista Billboard Top 200 y apenas este año fue declarado el álbum más vendido. El pasado 20 de mayo presentó su el último sencillo, Butter, el cual ya cuenta con 26 millones de reproducciones.

Recientemente colaboró con la cadena estadounidense de comida rápida McDonalds con un menú al que llamaron BTS Meal, el cual llegó a México el pasado 1 de junio.

Su más reciente sencillo cuenta con 26 millones de reproducciones en Youtube REUTERS/Kim Hong-Ji

Según un estudio del Instituto de Investigación Hyundai, a través de South China Morning Post, la boyband surcoreana vale más de 3.6 mil millones de dólares al año para su economía nacional.

Su popularidad también aumentó debido a que comenzaron a vender diferentes productos como ropa, cosméticos y alimentos, esto provocó que Corea del Sur ahora tenga al menos mil millones de dólares en exportaciones de consumidores asociadas con BTS. Se prevé que generen un valor económico de 37.000 millones de dólares durante los próximos 10 años

Actualmente todos los integrantes residen en una mansión valuado en 6.5 millones de dólares (Foto: Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con Forbes, Big Hit Entertainment, la agencia detrás de BTS, logró en 2020 un beneficio neto de 86,164 millones de wones, lo que equivalente a 77.5 millones de dólares, un 18.9 % más con respecto al 2019.

Actualmente los integrantes de la banda comparten su estancia en una lujosa mansión en Hannam de Hill, una de las zonas más codiciadas de Corea del Sur, la cual se dice tiene un costo de 6.5 millones de dólares.

Sin embargo, cada uno de los integrantes sigue conservando sus departamentos. Según los informes, Jin gastó 1.7 millones de dólares en su apartamento en Hannam the Hill, J-Hope y Jungkook tienen su vivienda en el bosque Trimage de Seúl, J-Hope compró el suyo por 1.6 millones de dólares en 2016, por otro lado, Jungkook gastó 1.74 millones de dólares al comprar su residencia. Suga cuenta con un departamento valuado por 3 millones de dólares.

J-Hope y Suga son los integrantes que más dinero generan REUTERS/Heo Ran/File Photo

Se sabe que Jin, quien es el integrante más grande, tiene un ingreso neto de ocho millones de dólares, Taehyung maneja los mismos números, sin embargo, una parte de ello se debe a que incursionó en la actuación interpretando un papel secundario en el drama histórico Hwarang: The Poet Warrior Youth.

El menor de los integrantes, Jungkook, tiene un ingreso neto de alrededor 10 millones de dólares. Además de BTS, ha participado en varios programas de televisión coreanos como Flower Crew y Celebrity Bromance. Su compañero Jimin maneja la misma cifra.

RM, el lider de la banda, recibe regalías de más de 130 canciones, lo cual le ha generado un ingreso neto de 12 millones de dólares.

J-Hope y Suga son los integrantes que más dinero generan, pues su ingreso neto estimado es de 15 millones de dólares.

