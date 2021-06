El desastroso regreso de Tania Rincón, Paul Stanley y Pablo Montero a “Las Estrellas Bailan en Hoy

Paul Stanley confesó que no siguió la coreografía porque se puso muy nervioso. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Este jueves en “Las Estrellas Bailan en Hoy” se presentaron tres parejas originales en la pista: Mariana Echeverría y Lambda García; Pablo Montero y Andrea Escalona, y Paul Stanley y Tania Rincón, quienes no bailaron la semana pasada por el repechaje y la audición de los retadores, sin embargo, los nervios traicionaron al conductor, quien se paralizó en medio de la coreografía.

La pareja, que se ha mantenido prácticamente toda la competencia como la favorita del público, regresó a la pista del reality con una cumbia sonidera y un vestuario azul muy al estilo cholo.

En medio de la presentación, Paul Stanley perdió el hilo de los pasos y se quedó parado unos segundos mientras la ex conductora de Guerreros 2020 seguía moviéndose. Esto provocó que los jueces se desencantaran inmediatamente.

Andrea Legarreta consideró que no están al nivel de las demás parejas, al igual que Latin Lover, quien reconoció que a pesar de la buena actitud, la pareja no ejecutó bien los pasos.

“A mí no me mandaste mi proteína”, bromeó el hijo de Paco Stanley, pues el ex luchador confesó que le dio apoyo a Pablo Montero para recuperar energía física.

A pesar de el grave error del conductor de Hoy, Lola Cortés se mantuvo de buen humor, pero cuestionó a Stanley sobre qué le había pasado para equivocarse así. “Me puse nervioso, y pues la cajeteé”, respondió el conductor de Miembros al aire.

“Fue terrible, fue un desastre, iba todo muy bien”, se lamentó Lola Cortés. Al final, la pareja sólo consiguió obtener 20 puntos, lo que los colocó arriba de Raúl Sandoval y Laura Bozzo con 16 y Macky González y Memo Corral con 15.

Paul Stanley y Tania Rincón regresaron a la pista con una cumbia sonidera. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Además, se volvió a presentar Pablo Montero en compañía de Andrea Escalona, en medio de la polémica por el error que cometió al interpretar el Himno Nacional en un partido de futbol.

La pareja ha tenido diversas diferencias durante los ensayos, lo que provoca que a veces se peleen. Sin embargo, la tensión pronto se disipa.

En esta ocasión, Escalona y Montero bailaron un swing. Durante la presentación, el cantante se mostró serio.

Latin Lover expresó que a Pablo Montero le faltó fuerza en la coreografía y le recomendó esforzarse mucho más. Incluso, aprovechó la situación para hacer una broma sobre que le cambió la letra al lábaro patrio.

Latin Lover le hizo una broma a Pablo Montero sobre su error en la interpretación del Himno Nacional. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

“Pablito, no quites el dedo del renglón”, soltó de repente, lo que no le hizo mucha gracia al intérprete de música regional.

Lola Cortés, por su parte, resaltó que estuvieron desfasados y descuadrados, pues no estuvieron precisos y exactos

“No te vi disfrutar el baile, te vi padecer el baile”, fue el comentario de “La juez de hierro” que dio pie a que Galilea Montijo destapara que, en realidad el intérprete de Hay otra en tu lugar se ha sentido muy mal, por lo que le pidió recomendaciones de suplementos a Latin Lover.

Este jueves también se presentaron Mariana Echeverría y Lambda García, quienes aprovecharon la semana del repechaje para ensayar con mayor intensidad en lugar de descansar, pues consideran que necesitan estar al nivel de exigencia que la competencia exige.

Lambda García y Mariana Echeverría bailaron una rumba flamenca, un género que nadie más había interpretado. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

García y Echeverría bailaron rumba flamenca, aunque no generó gran ánimo entre los jueces.

Andrea Legarreta los felicitó porque la pareja también ha presentado un gran avance, al igual que Latin Lover.

Lola Cortés les hizo algunas observaciones, pero reconoció la perseverancia, disciplina y ganas de arriesgarse “Eres una mujer que se sabe entregar y que está confiando”, le compartió a la ex conductora de Se Vale.

Por otro lado, Latin Lover se mostró todavía molesto por la actitud que tomó Laura Bozzo el día de ayer. “Sí me dio coraje, sí sentí feo”, confesó. El modelo contó que incluso habló con la productora para saber si estaba haciendo bien su trabajo.

“Es asqueroso ver la forma en cómo nos discriminan (a las personas de la tercera edad)”, declaró Laura Bozzo, pues sostuvo que Latin Lover le faltó al respeto.

