Enrique Guzmán VS Gustavo Adolfo Infante: estas son las tres peticiones que solicitó el cantante en la Fiscalía

En días pasados Enrique Guzmán presentó ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un documento legal que ahora se ha dado a conocer. Y es que luego de que hace meses el veterano rocanrolero fuera acusado por su nieta Frida Sofía por presuntamente haberle realizado tocamientos indebidos, Guzmán se ha enfrascado en una lucha por limpiar su nombre.

El cantante de La plaga dio a conocer hace días que procedería legalmente en contra de Gustavo Adolfo Infante, el periodista que le dio espacio a la hija de Alejandra Guzmán para ventilar intimidades de su vida y destapar el supuesto delito que la joven afirma que su abuelo cometió contra ella desde que era pequeña.

Ahora se conoce que Enrique Guzmán realizó tres peticiones contra el presentador del programa De primera mano, de quien expresó procedería contra él por supuestamente incitar al odio público en su contra.

En la primera de las restricciones que el cantante quiere que Gustavo lleve a cabo se puede leer: que “el señor Gustavo Adolfo Infante no pueda acercarse a Don Enrique Guzmán”, la segunda es que “Infante no se acerque a lugares del cantante ni a lugares donde él se encuentre” y la tercera, “que Gustavo Adolfo Infante se abstenga de conductas de intimidación o molestia a Enrique Guzmán”, se informó en el programa transmitido desde Estados Unidos.

En tanto, fue el reportero quien dio a conocer en su programa vespertino que la Fiscalía ya le dio una respuesta al cantante de 78 años, en donde sus tres peticiones fueron rechazadas, y explicó las razones de esto con ayuda de su abogado, el licenciado Alonso Beceiro.

“Hoy les informo que la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales determinó que como yo no me he acercado al señor, es más, no sé en dónde viva o a su familia, no hay justificación para ordenar la implementación de dichas medidas, también debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra, se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó el señor Enrique Guzmán, lo único que se otorgó a favor de Guzmán fue la medida de protección consistente en código de atención...”, explicó Gustavo Adolfo.

Sobre lo que el intérprete, pionero de la música rock and roll en México sí ganó, Beceiro explicó que se le concedió protección, pero por un tema ajeno a su representado, pues aseguró que quizá sean allegados a Frida Sofía quienes presuntamente hayan amenazado al cantante de Payasito.

“Le otorgan una medida nada más que no tiene nada que ver con Gustavo, tiene que ver con supuestas amenazas que él ha recibido por terceras personas, derivado de la acusación que le hizo en su contra Frida Sofía, entonces me imagino que serán personas allegadas a ella, no sé, a lo mejor lo amenazaron en alguna forma, no lo sé, no está demostrado y contra esto le ofrecieron una medida de protección, pero realmente en lo que corresponde a Gustavo Adolfo, simplemente se declaró improcedente todo lo que pidió”, explicó.

Del mismo modo, Beceiro señaló que la representación legal de Enrique Guzmán ya está notificada de esta respuesta de la Fiscalía ante las peticiones presentadas ante las autoridades, además dijo que aunque no es el final de las resolución de las autoridades en el caso, Infante planea proseguir con su contrademanda:

“Buscamos que sea el señor Enrique Guzmán quien enfrente la acción de la justicia por los delitos de falsedad, imputaciones improcedentes que ha cometido… lo que buscamos… será llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, que sea vinculado a proceso y en su momento… que sea sentenciado por los dos delitos y determine la autoridad si deberá o no tener presencia en prisión”, finalizó.

