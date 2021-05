“Llegó drogada”: Gustavo Adolfo Infante hizo una fuerte revelación sobre Bárbara de Regil

Foto: @barbaraderegil / @gainfante

Después de la polémica por un video donde Bárbara de Regil le da un fuerte cabezazo a su mamá, Gabriela Alfaro, el conductor Gustavo Adolfo Infante reveló que él y la influencer tienen años sin hablarse debido a que llegó a un compromiso de trabajo en un estado incoveniente.

“(No nos hablamos) desde que un día llegó drogada a una sesión de fotos mía”, confesó durante una emisión el vivo del programa matutino Sale el Sol.

En compañía de las conductoras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, Infante contó la incómoda experiencia que lo hizo alejarse definitivamente de la protagonista de Rosario Tijeras.

“Yo dirigía la revista Teve del periódico Excélsior, entonces invitamos a Bárbata de Regil a hacer una sesión de fotos. Llegó hasta el copete, drogada y demás, entonces la sesión de fotos se canceló. Yo me enojé mucho con ella y desde entonces no nos hablamos”, reveló ante sus compañeras.

Tanto Joanna Vega como Ana María Alvarado compartieron que Bárbara les mandó un mensaje para pedirles que dejaran de hablar mal de ella.

“A mí sí me escribió, a Anita también, diciendo que qué lamentable debe ser estar criticando a la gente todo el tiempo. La verdad es que no, amo mi trabajo, me encanta lo que haga”, compartió Vega, quien sostuvo que no está de acuerdo en cómo Bárbara lleva su relación con su mamá.

“A mí no me habla y mejor así”, respondió el conductor de la sección “Pájaros en el alambre”.

A principios de mayo, la joven actriz volvió a ser el centro de las críticas debido a que compartió una historia de Instagram en donde se le podía observar a lado de su mamá, a quien le propinó de repente un fuerte cabezazo.



“Tú me diste primero”, se le escuchó decir a la actriz mientras Gabriela Alfaro se soba la cabeza por el golpe.

Las fuertes críticas hacia la actriz de 33 años inundaron sus redes sociales: “No me extraña, se ve una persona que necesita ayuda urgentemente”, escribió un seguidor en Instagram.

“Wow, ella dice que se llevan así, pero yo en lugar de la mamá le doy una trompada, realmente a la mamá hay que tratarla con amor y respeto”, criticó otro usuario en Internet.

Debido a la cantidad de comentarios negativos que la actriz de la novela Bajo el alma recibió durante los siguientes días, aprovechó una de sus transmisiones en vivo para pedirle a la gente que parara.

La mamá de Bárbara de Regil reaccionó a que su hija supuestamente la maltrata. (Foto: @barbaraderegil/Instagram)

“Me parece sumamente pobre de tu parte que no me sigas y te metas a mi Instagram a comentarme cosas feas. Quiero que sepas que yo pienso que eso dice más de quién eres tú y de cómo eres tú y cómo vives”, comenzó relatando la actriz.

“Siéntete orgullosa de ser quién eres. Nunca permitas que la energía de nadie te afecte, estás dejando que esa persona consiga lo que quiere y entre tu vida, lo mismo cuando alguien te da un regalo físico, si no lo quieres, no lo abres y ya”, aconsejó a sus seguidoras con la actitud que la caracteriza.

Por su parte, Gabriela Alfaro respondió a la polémica argumentando que los medios no saben cómo es su relación y pidiéndole a Bárbara que hiciera caso omiso a los comentarios negativos.

“Tienen que tener algo de qué y de quién hablar y no importa. Esas personas no tienen ni idea de nuestra relación “tope borrego”, desde que eras una bebé lo jugábamos. Te amo. Oídos sordos a palabras necias y menos cuando cero saben de nuestra relación”, se lee en una conversación que compartió la prima de Marco Antonio Regil.

