Enrique Guzmán va contra Gustavo Adolfo Infante por incitar al público a odiarlo

Enrique Guzmán continúa firme en su defensa y asegura que “Frida Sofía miente” respecto a lo que declaró frente a Gustavo Adolfo Infante, cuando dijo que su abuelo la “había manoseado desde los cinco años”.

El veterano cantante se ha defendido argumentando que su nieta “lo quiere hundir”, además de que al inicio atribuyó su testimonio a un presunto estado mental deteriorado de la joven, a quien está dispuesto a enfrentar en los juzgados donde ya interpuso una querella por Violencia familiar.

El cantante está por ratificar su denuncia en contra de su nieta, pero también se defenderá del periodista que dio a conocer la entrevista, pues a su parecer, fue víctima de discriminación e incitación al odio público por parte del titular del programa De primera mano.

Y es que Enrique Guzmán acusa que el conductor dio por hecho las declaraciones de Frida Sofía ante su público: “Yo quiero que venga y enfrentarme con ella, quiero que me explique realmente por qué ese padrino tan bonito que tenía, el hombre más cool’, ahora es un violador. Quiero que me digas por qué de ser tu abuelito bonachón que te ayudaba para tus broncas que tenías con tu mamá se convierte en un violador, explícamelo”, expresó en Ventaneando.

El cantante, además, insinuó que el periodista pagó por la entrevista en que Frida Sofía contó además que algunas parejas de su madre también abusaron de ella cuando aún era menor de edad.

“Ese es un delito que a lo mejor ya esta prescrito, no me interesa que esté prescrito, quiero probar que no lo hice, que quede claro que la niña miente, y ahora, ¿por qué mintió? porque parece ser que el señor Gustavo Adolfo le dio dinero y con eso puede vivir hasta que invente otra cosa”.

Al ex esposo de Silvia Pinal le llama la atención que después de todo el escándalo mediático que provocó su nieta, ésta no haya procedido a denunciarlo legalmente por el abuso sexual del que afirma fue víctima, al como lo dijo en sus redes sociales y aseguró que Gustavo Adolfo tendrá que pagar por el daño causado.

“Que él dice que él no dijo nada, que él escuchó a la niña decir eso, pero que él no era capaz. Pero decirme ladrón, violador, y esas son palabras de él y ahí están grabadas. Todo eso se hizo un folder que presentaré en la Procuraduría a fin de mes, y mi nombre tiene que quedar como estaba”

El cantante de La plaga desconoce cómo enfrentará su nieta la querella, pero se dice tranquilo y confiado en que la justicia estará de su lado: “No sé si es que están preparando alguna defensa extraordinaria o es que no tienen con qué probar que yo a esa niña de cinco años la ‘maltoqué', no tienen con qué proceder, ahora yo presento la demanda contra ellos, tendría que haber alguien que hubiera visto que yo hubiera tocado, no tienen testigos, claro que no los tienen porque no pasó nada, nadie ha visto nunca que yo me comporte de esa manera con ella”.

“Quiero que quede claro que nunca le he tocado un pelo a la niña, ni a esa niña, ni a tu niña, ni a su niña, ni a la niña de ella, ni a la de nadie, no me dedico a tocar niños, no tengo ese vicio”

Y es que una posibilidad es que Frida Sofía presente la denuncia en juzgados valiéndose del daño psicológico que el abuso sexual que sufrió por parte de su abuelo en la infancia presuntamente la afectó al grado de dañar su pleno desarrollo en su edad adulta.

“Que yo haya descompuesto su mente por haberla tocado indebidamente, a lo mejor ese es buen argumento, pero para eso necesita probarlo, para decir eso necesita probar que alguien lo estaba haciendo, no hay, vengan por favor a decirme qué le hice a la niña y compruébenmelo. Quiero que la niña venga y frente a las autoridades medicas legales se le haga un examen porque si está inventando el chisme es porque se siente mal o porque algo no le da vueltas bien en el engrane o algo que no sé qué es, pero lo voy a comprobar”, finalizó.

