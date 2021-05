“Las Estrellas bailan en Hoy”: tundieron a Macky González y Memo Corral

Con el propósito de ganar un punto extra para sus parejas, los coreógrafos del reality bailaron consecutivamente (Foto: @programa_hoy/Twitter)

La séptima semana de “Las Estrellas bailan en Hoy” inició recordando que los nuevos concursantes que se integran a la competencia son Raúl Coronado, Ximena Córdoba, Raúl Sandoval y Laura Bozzo, siendo estos últimos la nueva pareja que se conformó debido a las votaciones individuales, con lo que quedaron fuera Claudia Troyo y Carlos Bonavides.

También hubo una gran sorpresa, pues el equipo coreógrafos que trabajan con los talento del reality se presentó en el centro de la pista para competir por un punto extra para la pareja con la que trabajan. Yenni García, Chuy Razo, Guillermo Téllez, Cinthya, Luis Roberto y Micky Quintana bailaron consecutivamente a ritmos de salsa y música moderna.

Antes de bailar, los coreógrafos hablaron sobre su experiencia la prepararse para el show. Emocionados y entusiasmados, todos dijeron que la intención más allá de obtener un punto a favor, es que los jueces reconozcan que son buenos en su profesión y no se ponen límites a pesar de la edad o el estado físico que tienen.

Yenni García preocupó al jurado por hacer vueltas y elevaciones durante su presentación (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

Al finalizar, el jurado aplaudió y reconoció el talento que tiene cada uno de los profesionales, en especial, externaron su admiración hacia Yenni García por presentarse y bailar con su estado de embarazo tan avanzado. La decisión de los jueces le dio el triunfo a Guillermo Téllez y Cinthya, quienes decidirán si se lo darán a Marisol González y Moy Muñoz o Andrea Escalona y Pablo Montero.

Lolita Cortés es reconocida por ser la juez más exigente del reality, por lo que sus opiniones y puntuaciones son las que más afectan las presentaciones de los concursantes. En este caso, la bailarina reconoció a todos sus compañeros y aprovecho para simpatizar con Yenni, pues dijo que ella también tuvo que bailar embarazada de su hijo a quien apodó “Balón”.

Por otro lado, regresó la pareja favorita de la semana pasada integrada por los atletas Macky González y Memo Corral. En medio de una escena y con música de rock and roll, los ex líderes de “Guerreros” bailaron Rock around the clock con trajes clásicos del género en color rosa y blanco.

Infobae

Los jueces juzgaron fuertemente su presentación. En general, dijeron que les faltó ritmo y estuvieron descoordinados durante todo el baile aunque les gustó la historia que contaron con ayuda de un pequeño escenario y un sillón. Andrea Legarreta mencionó que lo más preocupante fue la falta de ritmo porque el concurso ya está avanzado y ellos no tienen en el nivel que se requiere para continuar.

El ex luchador concordó con su compañera y añadió que él personalmente le había dado consejos a Corral sobre la soltura de su cuerpo con la intención de que hiciera movimientos más firmes, acto que le faltó en su presentación. Por su parte “La Juez de Hierro” comentó que estuvieron descuadrados y le pareció un “error catastrófico”.

Además, la bailarina de teatro musical dijo que no deberían seguir en la competencia porque no tiene el nivel. Latin Lover quiso apoyarlos diciendo que posiblemente se debe a que a penas se están acoplando como pareja. Al final, Macky y Memo obtuvieron 15 puntos con un impactante 2 por parte de Cortés.

Macky González y Memo Corral fueron salvados por el público. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

La reacción de ambos fue que los jueces tienen razón en la idea de que son una pareja nueva pero advirtieron que trabajaran más duro para conseguir ser los mejores y prometieron que en la gala del viernes se van a lucir.

Además, el dúo aprovechó para agradecer al público por votar por ellos. En especial, Macky comentó que los fans que conservan de Guerreros 2020 se unieron para motivarlos sin importar que pertenecían a secciones contrarías.

