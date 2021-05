Por qué Lolita Cortés no responde a las provocaciones de Laura Bozzo en “HOY”

Lolita Cortés y Laura Bozzo han mantenido la polémica en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Fotos: Instagram @laurabozzo_of / @chicofarandula)





La mañana de este miércoles, Lolita Cortés dio a conocer las razones por las que ha evitado entrar en conflicto con la participante en Las Estrellas Bailan en Hoy, Laura Bozzo, quien tras terminar su presentación, ha expresado comentarios muy desatinados contra ella, incluso en una transmisión anterior del reality, le gritó“Ábrete, p*rra”, haciendo referencia al título de la canción de Gloria Trevi que bailó durante la competencia.

En una entrevista para el programa matutino Hoy, la “Juez de Hierro” dio su opinión sobre las personas que la atacaron, como Laura Bozzo, y dijo por qué no las confrontó.

“¿Qué le voy a responder? Cómo te vas a poner a discutir con una persona que no tiene educación y cultura. Yo no respondo, yo tengo otras cosas mejores que hacer, ellos tienen todo el derecho de decir lo que piensan, pero desafortunadamente, no piensan todo lo que dicen”, comentó Lolita.

Lolita Cortés bailará este jueves en la pista de "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @soylolacortes/ Instagram)

Cortés confesó que uno de los comentarios más duros, pero que se le ha hecho “simpático”, fue la crítica que realizó Bozzo en una ocasión: “¿Qué ha hecho para estar aquí?”

El baile del día martes, de la pareja conformada por Carlos Benavides y Laura Bozzo, quienes presentaron una peculiar coreografía de merengue, fue fuertemente criticado por los jueces; ellos sabían que la dupla sólo había ensayado una vez en todo el día, durante una hora y treinta minutos.

Latin Lover comentó a la peruana que les hizo falta trabajo para mejorar sus pasos y que en lugar de preocuparse por la producción, debían enfocarse en bailar mejor. Laura Bozzo comenzó a reclamarle al bailarín, por lo que este no dudó en responder.

Laura Bozzo explotó contra Latin Lover en "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Fotos: captura de pantalla del Programa Hoy / Instagram @victor_latinlover)

“Yo sufro al verte bailar”, le expresó el ex luchador, lo que provocó la furia de Laura, quien le solicitó que se volteara si no le gustaba. “No puedo, me pagan por verte”, le respondió Latin.

“Es una lástima que la disciplina que nos mostró en algún momento, se haya ido a la basura. Me parece una vergüenza, no su baile, su actitud en los ensayos”, añadió Lolita.

Parte de la crítica contra Laura surgió por los pretextos que tenía, ya que aseguraba que los zapatos del vestuario no le gustaban, que el coreógrafo no se presentó y que la conductora tenía mucho trabajo. “Usted estaba con toda la actitud de poder estar en este concurso de baile, y ahora lo ha perdido”, expresó la juez contra Bozzo.

Laura Bozzo y Lola Cortés discutieron en plena transmisión de "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

La actriz de teatro, mencionó que además de su baile que “no tiene el nivel requerido para un mínimo exigido”, la actitud de la peruana “echa a perder completamente todo”, aseguró Cortés

Laura no sobrellevó las críticas realizadas por la juez, y mencionó que ha estado en el número uno de la televisión por 30 años, destacando que ha sido en todos los países. “No soy cualquier idiota”, contestó Bozzo de forma muy agresiva y la ex juez de La Academia terminó por sólo felicitar a Bonavides. La pareja reunió apenas 10 puntos, lo que los colocó al final de la lista.

Laura Bozzo expresó que estaba en completo desacuerdo por la desventaja de edad que representaba la nueva pareja conformada por la presentadora colombiana Ximena Córdoba y el actor regio Raúl Coronado.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides bailaron 'La Chica Ye-yé'. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Los participantes del reality, bailen en el programa Hoy a partir de las 11:00 AM

