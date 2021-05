Prometido de Kristal Silva dio detalles sobre su boda tras polémica en Survivor México

Prometido de Kristal Silva dio detalles sobre su boda (Foto: Instagram / @kristalsilva_)

A inicios de mes, Kritsal Silva generó polémica en Survivor México debido a que pasó la noche con su compañero de equipo, Eduardo Barquín. Esto tras perder un reto, por lo que fueron enviados al exilio, por lo que tuvieron que dormir uno junto al otro en el lodo.

Este emotivo momento provocó que diversos internautas emparejara a los dos contendientes y hablaran acerca de la química que ambos han demostrado durante el programa: “Kristal y Lalo harían buena pareja”, “Amo a kristal y lalo”, “NOOOO me muero de amor, que goals son, quiero un bff como Lalo”, “Me gustan juntos”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe recordar que la conductora de Venga la Alegría está comprometida desde el 2019 con el abogado Luis Ángel Garza, por lo que hubo quienes tomaron con burla la situación y arremetieron contra la ex reina de belleza: “¿Por qué no apoyas a tu pareja, es porque está muy pegadita a Lalo?”, “Por algo no se casaron, ese algo es Lalo”, “y que no le digan en la esquina, el venao, el venao”.

A unos semanas de que se suscitaron estos cometarios, Luis Ángel Garza habló sobre su relación con la presentadora de TV Azteca y aseguró que el distanciamiento que ha tenido con su prometida debido al reality deportivo no ha afectado en su relación: “La amo inmensamente, este distanciamiento me sirvió para reafirmarlo”.

Kristal Silva y Eduardo Barquín fueron castigados con el "exilio", por lo que tuvieron que pasar la noche juntos y acostados sobre el lodo (Foto: Twitter @pelusitah04)

Así lo aseguró la pareja de Kristal en entrevista con Venga la Alegría, en donde también dio detalles acerca de la boda, la cual se ha pospuesto debido a la pandemia: “Estamos súper orgullosos de ella y todo mundo la ama, la apoya... voy a estar siempre, como cuando fue a Miss Universo, aunque se tarde un año, ojalá que no porque la boda es en agosto, pero yo voy a estar siempre feliz y al pie del cañón con ella”.

Garza agregó que en una ocasión, después de que el equipo de Jaguares ganó una competencia, habló con su prometida sobre los preparativos de la boda y la conductora le dijo que debían contratar más mesas para invitar a algunos de sus compañeros de Survivor México.

KRISTAL SUFRIÓ ACCIDENTE EN SURVIVOR

Hace unas semanas, la ganadora de certámenes de belleza como Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016 sufrió un accidente durante una competencia del reality de retos físicos. Así lo reveló a sus compañeras al mostrar cómo quedó su sonrisa tras sufrir una fractura en uno de sus dientes, esto debido a un golpe durante el programa.

“Hubo un momento, bueno, varios momentos en los que me golpeaba en la cara, por la fuerza, seguramente ahí me pude haber fracturado el diente”, dijo Kristal Silva a sus compañeras durante una emisión del programa. La modelo también añadió cómo ha sido para ella el pasar de las pasarelas a una producción de retos extremos.

Kristal Silva habló respecto al accidente que sufrió durante una competencia de "Survivor México" (Video: Instagram / @survivormexico)

“Yo la neta lo acepto, soy muy vanidosa. El salir de un concurso de belleza me dejó, no estancada porque también es algo que traigo en conmigo, pero sí el sentirme bien: o sea, ando de tacones por lo menos trabajando, el maquillaje, peinarme, y ahora despertarme con el cabello todo tieso lleno de aire o con el diente quebrado por el juego”, aseguró la también conductora de Venga la Alegría.

SEGUIR LEYENDO: