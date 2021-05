Con tanque de oxígeno, taquicardia y náuseas: Leticia Calderón sufrió los estragos de la vacuna contra COVID-19

Lety Calderón fue vacunada hace tres días. (Foto: @letycalderon79/ Instagram)

La actriz mexicana Leticia Calderón compartió los fuertes síntomas que le dieron después de recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, la cual le aplicaron hace apenas tres días.

“En la noche me empezó a doler un poco el brazo, pero ya no pude ni cenar porque me empezaron a dar náuseas y taquicardia, y pues me dio miedo, la verdad”, comenzó a narrar para el programa Sale el Sol.

“El brazo ya no lo podía mover, y de hecho en 15 días ya voy a regresar a la segunda dosis, ni modo, si me vuelve a dar reacción pues ni modo”, compartió la famosa protagonista de La indomable.

La actriz de Yo compro a esa mujer compartió también para El Gordo y la Flaca que sigue padeciendo los síntomas y recurre a la respiración asistida por medio de un tanque: “Mucha gente me dice que es mejor que haya tenido esta reacción, pero ahorita tengo el oxígeno porque me lo he estado poniendo”.

Además, también confesó que al notar los cambios en su cuerpo, le dio un breve periodo de ansiedad. “Me sentí muy mal, el primer día en la noche tuve taquicardia, que fue lo que a mí me asustó, porque dije ‘Ay,¿ por qué taquicardia?’, me daba miedo dormirme, me dormí casi a las ocho de la mañana porque dije ‘Me va a dar un infarto’”, relató.

A través de sus redes sociales, Calderón ha compartido que ya se encuentra más estable. Incluso compartió en su Instagram un tierno mensaje.

“Sí, con reacción a la vacuna, lo bueno es que tengo doctor en casa”, escribió en una fotografía donde se puede ver a su hijo Luciano.

Lety Calderón compartió que su hijo Luciano ha estado pendiente de ella. (Foto: @letycalderon79/ Instagram)

A principios de este año, toda la familia de la famosa conductora contrajo el virus, por lo que ella también se contagió y provocó su hospitalización urgente.

“Me agarró la ola muy feo, estuvimos todos con COVID desde principio de año. Yo estuve internada 7 días, dejando aquí a mi mami, porque mi papá también estuvo internado, mis hijos también con COVID, yo sintiéndome muy mal”, narró para el programa El Gordo y la Flaca.

Contó además cómo fue su experiencia al estar tan grave. “Una semana completa estuve ahí en el hospital, digo, con comunicación, pero con la angustia de que todos estuvieran muy bien”, expresó la protagonista de Mujeres de negro.

Calderón compartió que fue una dura experiencia, pues el diagnóstico pudo haber sido peor ya que padeció neumonía anteriormente. “Yo tuve neumonía atípica hace muchos años. Entonces sé que estoy tocada de los pulmones. Obviamente ya dejé de fumar, pero sí fumaba. Y todo esto, pues me dio estos sentimientos de miedo, la verdad”, compartió para Sale el Sol.

La actriz mantuvo al público informado a través de Twitter. (Foto: Twitter de Leticia Calderón)

En febrero de este año, la actriz anunció la muerte de su padre a raíz de complicaciones de COVID-19. “Mi papi no la libró y ha sido un golpe muy fuerte”, confesó Calderón antes de romper en llanto.

La noticia del fallecimiento de Mario Calderón la dio a través de su cuenta de Twitter. “Con el corazón destrozado les comparto que mi maestro, mi amigo ya no llegará a su casa. Decidió reunirse con sus papás y dejarnos con un gran vacío. Te vamos a extrañar mucho, papito”, escribió.

Leticia Calderón conmemoró a su padre el 15 de mayo, Día del Maestro, con una tierna foto. (Foto: @letycalderon79/ Instagram)

En varias ocasiones, Calderón ha dejado entrever lo duro que ha sido para ella sobrellevar la muerte de su papá, pues ambos eran muy cercanos.

Mario era profesor, por lo que el Día del Maestro, Lety Calderón lo conmemoró con una fotografía en compañía de Luciano, su nieto.

“¡Feliz Día del maestro, pa!”, escribió Calderón en la tierna foto, en donde se puede observar a su padre sosteniendo un bebé rubio con una gran sonrisa.

