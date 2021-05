Victoria Ruffo relató su encierro cuando tuvo COVID-19

Fotos: Instagram @victoriaruffofcc // CDC

Victoria Ruffo volvió a la vida pública después de su aislamiento por la pandemia de COVID-19, el cual mantuvo de manera rigurosa debido a que hace unos meses, la actriz que participó en la telenovela Simplemente María dio positivo a COVID-19, junto a toda su familia.

La mamá de José Eduardo Derbez confesó en una entrevista para Tv y Novelas que después de que su esposo Omar Fayad, gobernador del Estado de Hidalgo, se contagiara, ella también contrajo el virus.

Dijo creer que el contagio comenzó dentro de un supermercado, “Ya nos dio a todos. Omar fue el primero en enfermarse (Fayad enfermó a finales de marzo de 2020) y estuvo bastante delicado. Tuvo fiebres de 41 y 42 grados, ya desvariaba. Cuando mi marido salió de COVID, viajé a Pachuca, eso sucedió en noviembre del año pasado, supongo que algo que entró del súper llevaba el virus y nos contagiamos Anuar, Vicky y yo”, detalló Ruffo.

Victoria y Omar se casaron en el año 2001 (Foto: Twitter @11williams02)

“Estuvimos encerrados 20 días cada uno en su habitación. Gracias a Dios, ellos fueron casi asintomáticos, se recuperaron sin problemas. Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato y hasta hoy no los recupero cien por ciento”, comentó la actriz.

Al final detalló que a pesar de todo lo que ha enfrentado, sus pulmones están en buen estado: “En diciembre fui a ver al otorrino y me mandó hacer una placa de tórax, me advirtió: ´Si estás mal, te enviaré con un neumólogo´, ¡y no! La sorpresa fue que mis pulmones están limpios. Otra bendición de Dios”, concluyó la ex pareja de Eugenio Derbez.

En una entrevista compartida por Eden Dorantes realizada la tarde de este jueves, la actriz confesó cómo pasó el encierro durante su contagio. “teníamos contacto por teléfono, nos asomábamos por la puerta o por la ventana”, aseguró Victoria.

Ha protagonizado diversas telenovelas a lo largo de sus treinta y cinco años de carrera (Foto: Instagram / @victoriaruffo)

Mencionó que quedó sorprendida por la reacción de sus hijos menores de edad, Anuar y Vicky durante el encierro " Aguantaron perfecto la cuarentena, estar encerrados con las clases en línea, estuvieron muy bien”, confirmó la esposa de Omar Fayad.

Al preguntarle si ella estuvo desesperada de estar tanto tiempo en casa, comentó que le gusta mucho estar en su casa “yo casi no salgo, voy y trabajo, pero termino y de ahí me meto a mi casa”, relató la protagonista de Victoria.

Además, Victoria reveló que ya se aplicó la primera dosis de la vacuna contra COVID-19, ya que Ruffo tiene 58 años años y entra en el rango actual del Plan de Vacunación COVID.

En la misma entrevista, la actriz dio a conocer el próximo proyecto en el cual estará trabajando, Corona de Lágrimas 2, telenovela que es la continuidad de la primera entrega realizada en 2012, y que tendrá al elenco original conformado por José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones.

Victoria Ruffo y su hijo José Eduardo (Foto: captura de pantalla Youtube/Jose Eduardo Derbez)

“Estaba previsto para el año pasado, pero con la pandemia se canceló y en este año, se atravesaron otros proyectos, así que se decidió pasarse para el 2022″.

Finalmente, le preguntaron sí era cierta la versión que dio José Eduardo Derbez en el programa Miembros al Aire, donde él relató que el día que perdió la virginidad se lo contó a su mamá para platicarlo con ella, y que después, Eduardo descubrió que Victoria había escrito la fecha de su plática en una libreta. “Claro, eso no se me va a olvidar nunca y lo tengo apuntadísimo [...] fue una reacción muy bonita de mi hijo, me sacó de onda cuando me lo dijo, pero reflexionas y dices ´qué padre que tenga esa confianza conmigo y que sea la primera en saber sus cosas; sus alegrías, sus tristezas, su todo”.

Victoria Ruffo tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de su vida cotidiana y también recuerdos familiares (foto: captura de pantalla Instagram/victoriaruffo)

SEGUIR LEYENDO: