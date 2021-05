En calzoncillos y “huaraches”: Lupillo Rivera reapareció tras el compromiso de Belinda y Christian Nodal

A unos días de que Belinda y Christian Nodal confirmaran su compromiso matrimonial, Lupillo Rivera reapareció en calzoncillos y sandalias para hacer la promoción de una entrevista que le hicieron para reconocer su amplia trayectoria dentro de la industria musical.

Y es que “El Toro del corrido” cobró relevancia justo después de que su ex novia y el cantante de Adiós amor anunciaran que se prometieron amor eterno, en medio de una romántica velada en Barcelona, España.

Los cantantes compartieron su emoción tras dar un paso más en su amor. “Damas y caballeros, Belinda Peregrín Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo”, escribió Christian Nodal en su cuenta de Instagram; mientras que Belinda hizo lo propio con otra romántica publicación en la que ya llamó a su novio como “futuro esposo”: “Una imagen vale más que mil palabras... La mujer más feliz del mundo”.

Estas publicaciones pronto encedieron las alarmas entre los fanáticos de una de las parejas más queridad de la farándula mexicana, pero también recordó a una persona clave en la vida de la cantante y actriz: Lupillo Rivera.

Lupillo Rivera reapareció tras el compromiso de Belinda y Christian Nodal

Así, entre las tendencias se colocaron aquellos comentarios que añoran el tórrido romance que “El Toro del Corrido” vivió con la intérprete de Mi bella traición allá por 2019, cuando ambos coincidieron como coaches en La voz México.

Aquella edición los llevó a entablar una relación lejos de los reflectores, pero dejó como prueba un enorme tatuaje del rostro de Belinda en el brazo del hermano de Jenni Rivera.

“Lupillo Rivera y Criss Angel llorando y escuchando Botella tras botella (uno de los últimos éxito de Nodal)”, “Cada que vea su tatuaje de la cara de Belinda en su brazo” o “En un rincón: DESPRECIADO ME VOOOY”, fueron algunos de los comentarios de los internautas para referirse al integrante de la dinastía Rivera.

Lejos de la polémica por el compromiso de Belinda y Nodal, Lupillo reapareció en sus redes sociales para promocionar una entrevista que le realizaron para la revista Rolling Stone, pero lo hizo de una manera muy peculiar.

El cantante, que también se encuentra gozando de las mieles del amor al lado de la también mexicana Gissele Soto, lució frente a la cámara que lo enfocó usando un saco guinda, unas gafas negras y una playera del mismo color, pero al alejar la toma se mostró una realidad adoptada por muchos desde el inicio de la pandemia.

Fue así que presumió que graba en calzoncillos y con “huaraches”, lo que desató las risas de sus 1,3 millones de seguidores, que lo felicitaron por unirse a la tendencia más habitual del home office.

“Cómo lo ven mi raza, me veo bien, verdad. Ah pero en pantalla, de aquí para arriba como se debe, aquí me veo guapo; pero de aquí para abajo, en huaraches”, comentó entre risas en un video que publicó ayer por la tarde en su cuenta de Instagram.

El cantante ha evitado pronunciarse sobre la reunión en la que Nodal le propuso matrimonio a la actual coach de La voz senior, quien lució orgullosa y muy enamorada con la sortija de un enorme diamante confeccionado por la joyería Angel City Jewelres, situada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y con un valor aproximado de USD 3 millones compuesta por pequeños diamantes que rodean a la piedra principal, que tiene un corte esmeralda.

Foto: Instagram @nodal

Pero esta situación lo puso en el ojo de los reflectores porque hace dos años él también juró amor eterno a la intérprete de Amor a primera vista.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial, y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses, y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil. Yo siempre la he protegido, la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca voy hablar mal de ella, y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida, punto”, contó el cantante unos meses después de la sonada ruptura.

