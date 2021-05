Fanny Cano, la tragedia de la primera “Rubí” que murió en un accidente de avión

Fanny Cano es recordada por haber interpretado a "Rubí" en 1968 (Foto: Filmoteca UNAM)

Fanny Cano es recordada por su papel como Rubí en 1968 y por haber sido una de las actrices más populares de su época al interpretar a la protagonista de la historia, que a la vez era la antagonista. Lamentablemente, la fama de Cano no llegaría tan lejos porque la muerte la sorprendió en un avión cuando sólo tenía 39 años.

Cano interpretó por primera vez a la famosa “Rubí Pérez Carbajal”, personaje que salió de la historieta homónima creada por Yolanda Vargas Dulché. Rubí es una mujer que aprovechó su belleza para lograr hacer realidad todas las ambiciones que llegaban a su imaginación y por lo mismo traicionó y arruinó la vida de las personas más cercanas a ella. El karma le llegó de la forma más inesperada y su suerte termina al mismo tiempo que su belleza en un trágico accidente.

La vida de Fanny se dedicó casi completamente a la actuación en cine, telenovelas y teatro, pero no por ello permitía que su vida personal fue parte de la publicidad en su trabajo incluso decidió dejar el mundo del espectáculo en 1982, un año antes de su trágica muerte.

Fanny Cano murió con su esposo en un choque entre dos aeronaves (Foto: Twitter / @mexicodelrecuerdo)

La actriz y su esposo viajaban por el mundo realizando diferentes obras de caridad, por lo que no fue extraño que se mostrara cansada en diciembre de 1983, cuando le dijo a su hermano que ya no quería tomar otro vuelo más porque no se sentía animada, dijo Francisco Cano en entrevista para el programa Tras la Verdad.

Según el periodista Paco Macías, la actriz tenía que ir a India debido a cuestiones de trabajo, pero nunca llegaría a su destino por un terrible accidente que acabó con su vida. Su viaje pasaría de Madrid, España, a Roma, Italia, para encontrarse con su hermana y sobrina, para poder pasar con ellas Navidad y Año Nuevo, para continuar su viaje en enero de 1984 rumbo a Nueva Delhi.

El hermano de Cano supuestamente habría obtenido instrucciones precisas sobre qué debía hacer si es que un día fallecía ella, como presintiendo que algo malo ocurriría al tomar alguno de sus vuelos.

A la actriz la recuerdan por haber sido una mujer a la que no le importaba obtener más fama, sino sólo ser reconocida por su talento (Foto: Twitter / @mexicodelrecuerdo)

Fue el miércoles 7 de diciembre de 1983 cuando el avión Boeing 727 en el que iba la protagonista de Rubí se encontraba en la pista en el Aeropuerto de Barajas, Madrid, Adolfo Suárez. Estaba a punto de partir hacia Roma, cuando otro avión de la aerolínea española Aviaco con destino a Santander, estaba intentando encontrar la cabecera de su pista para partir, pero con la espesa niebla que sorprendió esa mañana, le resultó imposible.

Eran las 8:45 cuando la nave en la que figuraba la actriz iba a 300 km/hr, las dos naves se encontraban en la misma plataforma de despegue y, debido a la velocidad que ambas tenían y al error de una, colisionaron provocando una gran explosión. De ambos aeronaves, sólo sobrevivieron 42 personas.

Se supo que la actriz se encontraba en el vuelo debido a que su nombre estaba en la lista de pasajeros y, posteriormente, su cuerpo y el de su esposo fueron encontrados entre los restos del accidente, los cuales fueron transportados esa misma semana a México.

Fanny Cano murió a los 39 años en España (Foto: Secretaría de Cultura)

Fanny nació en Huetamo, Michoacán, el 28 de febrero de 1944. A una temprana edad ya estaba interesada en comenzar su carrera dentro del mundo del espectáculo y a los 19 años logró obtener su primer gran papel en la pantalla grande al lado de Cantinflas en Entrega Inmediata (1963).

Rubí no fue la única telenovela que le permitió consolidarse como primera actriz, su participación en otros proyectos como Yesenia y Muñeca, en donde también fue la protagonista, la llevaron a la fama rotunda. También trabajó en varias ocasiones junto a Julissa, actriz con la que compartió una gran amistad, con la cual fundaron su propia productora de películas.

Después de su emblemática interpretación de Rubí, la actriz fue recordada debido a que la historieta siguió reproduciéndose en la pantalla chica dos veces más por Televisa, una vez en 2004, protagonizada por Bárbara Mori, y la siguiente en 2020, ésta protagonizada por Camila Sodi.

