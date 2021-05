“Tiene tonos demasiado cursis”: volverán a grabar piloto de “Las Chicas Superpoderosas”

Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault volverán a grabar el episodio piloto de la nueva serie (Foto: Instagram@chloebennet/@dovecameron/@yanaperrault)

La producción del live action de The CW de “Las Chicas Superpoderosas” recibió una mala noticia esta semana debido a que el tono del episodio piloto no era lo que los ejecutivos del canal estaban buscando.

De acuerdo con la revista Variety, el canal dio a conocer en una conferencia de prensa que el episodio piloto tiene tonos “demasiado cursis” y no es tan arraigado a la realidad como los empresarios desean. Por estas razones, se está “revisando la idea” y volviendo a grabar.

“La razón por la que haces pilotos es porque a veces las cosas fallan, y esto fue simplemente un error. Creemos en el elenco completamente. Creemos en Diablo [Cody] y Heather [Regnier], los escritores. Creemos en los auspicios de Greg Berlanti y Warner [Bros. Estudios de TV]”, expresó el presidente y director ejecutivo de The CW, Mark Pedowitz.

Pedowitz explicó que a pesar de que el proyecto que ya se tenía desarrollado no funcionó, aún se ven elementos para desarrollar algo más dentro de esta serie.

La serie estará basada en la caricatura de Cartoon Network (Foto: Archivo)

“En este caso, el piloto no funcionó. Pero como vemos que hay suficientes elementos ahí, queríamos darle otra oportunidad. Por eso no queríamos seguir adelante con lo que teníamos. Tonalmente, puede que se haya sentido un poco cursi. No se sentía tan arraigado en la realidad como podría haberse sentido. Pero de nuevo, aprendes cosas cuando las pruebas. Y entonces, en este caso, pensamos, demos un paso atrás y volvamos a la mesa de dibujo”, aseveró.

A principios de marzo se dio a conocer que esta nueva producción ya tenía a sus tres protagonistas. Fue de hecho la misma publicación la cual reveló que Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault son las elegidas para traer a la vida a Bombón, Burbuja y Bellota, respectivamente. Bennet y Cameron se reunieron en esta nueva producción, tras haber aparecido en “Agents of S.H.I.E.L.D.” como enemigas. Mientras que Perrault es una cantante que estaba destinada a aparecer en el tour de “Hamilton” en los papeles de Peggy Schuyler/Maria Reynolds antes del cierre de teatros por la pandemia.

Según la revista, este proyecto fue anunciado por primera vez en agosto del año pasado. Y, aunque estará basado en la serie de Cartoon Network creada por Craig McCracken, será muy diferente a la historia que se conoce. Esta nueva serie presentará a las heroínas como veinteañeras desilusionadas, tras haber pasado gran parte de su infancia peleando contra el crimen. Pero, el mundo parecerá necesitarlas más que nunca.

Bombón, quien era una pequeña valiente y con ganas de ser la hija perfecta, ahora es una mujer con numerosos estudios, pero que ha reprimido un trauma de “niña superhéroe” que dejó con ansiedad y solitaria. Mientras que su objetivo es volver a convertirse en líder, lo hará bajo sus propias condiciones.

El proyecto mostrará a las heroínas como veinteañeras desilusionadas (Foto: Twitter@andrugeek)

Burbuja será presentada como la niña que se ganó los corazones de Estados Unidos. Y, aunque ella sigue brillando para el público, ha logrado ocultar dureza e ingenio. Aunque se mostrará más interesada en recuperar su fama que en salvar al mundo, podría sorprenderse a ella misma.

Bellota fue la más rebelde de las tres, y aunque ella será más sensible de lo que quiere demostrar ante el mundo, luchará por deshacerse de esa imagen y vivir en el anonimato total.

Bennet es conocida en Hollywood por sus papeles en “Agents of S.H.I.E.L.D.”, donde interpretó por siete temporadas a Daisy “Skye” Johnson, quien se convirtió en Quake. También tuvo una participación en “Nashville”; aunado a esto, Bennet tuvo una carrera como cantante en China.

Cameron tuvo su primera actuación famosa en la serie “Liv y Maddie”, en donde dio vida a las gemelas protagónicas. Más tarde, protagonizó “Descendientes” a lado de Cameron Boyce y también cuenta con una carrera musical.

Perrault protagonizó el musical de Broadway “Jagged Little Pill” (Pastilla dentada), inspirado por el álbum de Alanis Morrisette del mismo nombre. También escribe y produce su propia música y si el piloto es seleccionado, será su debut actoral en la pantalla chica.

