Niurka criticó a los que posan en OnlyFans: “Ya se les acabó el talento”

La semana pasada Niurka Marcos causó revuelo luego de dar una entrevista al programa De primera mano, pues al final de su participación en la que se enlazó desde las playas de Zipolite, la famosa vedette sorprendió al alzarse la blusa y dejar ver su busto al desnudo.

La cubana ya había mostrado en sus redes sociales que a la usanza de la playa nudista, ella también se despojó de sus prendas durante sus días de descanso en el paraíso oaxaqueño, pero lo que más escandalizó fue el topless con el que dejó sin habla a Gustavo Adolfo Infante, Addis Tuñón y Mónica Noguera, conductores del programa de Imagen televisión.

Sin embargo, y ante estas muestras de desinhibición, la llamada Mami Niu fue muy clara al asegurar que no entraría a la aplicación que ha causado revuelo entre ciertas celebridades e influencers, OnlyFans, donde muchos de ellos comparten contenido erótico y nudismo, y por el cual los suscriptores deben pagar cierta mensualidad para acceder a los exclusivos contenidos.

Fue en su reciente encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde “la mujer escándalo”, como ella se ha autonombrado, cuando aclaró que no abriría una cuenta en la citada plataforma de contenidos segmentados, y considera que las y los famosos que han optado por hacer uso de esa herramienta es porque “ya se les acabó el talento”.

La vedette destacó que para ella este tipo de actitud de mostrar “mucha piel” ante el público, es un estilo de desinhibición que ella ya ha realizado y de forma gratuita a través del tiempo, por lo que ahora no ve la necesidad de cobrar por ello:

“Yo sé que con mis fotos y mis poses y más la del columpio de “chichis pa’ la banda”, pero pues esas fueron gratis y yo sé que dos que tres se la jalan y yo ‘bueno’”, añadió la bailarina exótica.

Además, Niurka agregó que su busto ha llamado la atención desde siempre, aunque no negó que se haya sometido a sendas cirugías estéticas para agrandarlos.

“Mis bubis son famosas desde siempre, la diferencia es que yo me las he operado para incrementar el tamaño”, dijo y aseguró que el revuelo que causó al hacer topless en el programa de espectáculos fue algo muy gracioso para ella, lejos de sentirse intimidada.

“La reacción de todos me dio mucha risa, estuve riéndome yo creo que dos días seguidos, lo más rico, delicioso, es la reacción, es una cosa muy divertida. Yo estaba en mis terrenos, en Zipolite, y ‘a donde fueres has lo que vieres’ y me dijeron “bienvenida, aquí puede andar con su consciencia tranquila y su cuerpo desnudo”