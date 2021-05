El retador topless de Niurka en cadena nacional durante una entrevista

La actriz se quitó la playera en el programa "De primera mano" (Foto: Twitter @@kattyboom_df)

Controversial y polémica, la cubana Niurka Marcos nunca deja de sorpender por su irreverencia y esta vez le tocó a los conductores de “Primera Mano” quedarse anonadados, cuando durante una entrevista, la actriz decidió mostrar sus senos en televisión nacional.

Fue al final de la plática con Gustavo Adolfo Infante, cuando Niurka no desaprovechó la oportunidad de mostrase en topless y provocó que el presentador se quedara totalmente impactado. El momento en que sucede ya fue borrado de la transmisión en Youtube.

Cabe señalar que el motivo de la participación de Marcos en el show transmitido por Imagen Tv, fue para cuestionarla sobre su más reciente sesión de fotos en la playa de Zipolite, Oaxaca.

En dicha serie de imágenes, la vedette desafió a la censura de Instagram con unas instantáneas que dejaron poco a la imaginación y atraparon la atención de sus más de 1,6 millones de seguidores.

Sin prendas en el busto y con poses muy sugerentes sobre las rocas o un columpio, “La mujer escándalo” se mostró más sensual que nunca para una plataforma web y lejos de su famoso calendario.

Niurka promocionó recientemente Zipolite (Foto: niurka.oficial / Instagram)

Fue el pasado domingo cuando Niurka publicó las primeras imágenes en topless en su cuenta de Instagram, pero fiel a su estilo, la famosa volvió a compartir las fotografías para desatar más reacciones.

Desde el inicio, las fotografías fueron protegidas por la red social con discretas estrellas, pero en esta ocasión fueron controladas con cintillos negros con la leyenda: “Not signal” y “censored”.

“¡Transmitiendo desde el paraíso de Zipolite!”, “¡Disfrutando... al natural! ¡Pésele a quien le pese!” y “Ahora... despierta la mujer que en mi dormía”, son algunas de las frases que usó Niurka para compartir sus impactantes fotografías.

Además la cubana ha dado un vistazo de sus vacaciones por las playas de Oaxaca, donde ha disfrutado de sus días con amigos y sin descuidar sus rutinas de ejercicios.

la cubana ha dado un vistazo de sus vacaciones por las playas de Oaxaca (Foto: niurka.oficial / Instagram)

Así dejó ver que se ejercita en bikini disfrutando de la hermosa vista de la playa Zipolite, una localidad paradisiaca que cada año es visitada por miles de turistas nacionales y extranjeros, que acostumbran disfrutar de los paisajes naturales y de las paseos al desnudo.

Su clima, vegetación, fauna y variedad culinaria, hacen de este destino uno de los preferidos de vacacionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, el principal atractivo de este lugar es su playa nudista.

Sin embargo, durante la transmisión de Primera Mano, Niurka señaló que Zipolite le llamó la atención para promocionarlo.

“Que la gente sepa que este lugar da salud en muchos aspectos, pero cero promiscuidad. Aquí ves a una pareja de ancianitos tomados de la mano al desnudo total, caminando a la orilla de la playa y cuatro chamaquitos niñitos jugando alrededor de ellos sin que le llame absolutamente nada la atención”, expresó la artista.

Niurka se ha operado tres veces (Foto: niurka.oficial / Instagram)

También remarcó que todo su cuerpo es natural y que hace ejercicio en el gimnasio, pero que la única parte que decidió modificar a través de cirugía estética fueron sus senos.

“Sí, porque no tenía. Tenía dos huevos, pero fritos. (Me operé tres veces) primero me puse para tener, después me puse para presumir un poco más, después me puse para estar a la moda porque yo tenía las prótesis que redondas y estas son de bota, por eso estas se ven más naturales”, destacó Niurka.

