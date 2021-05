“No se avisa... se hace”: Niurka reaccionó a su polémico topless en televisión nacional

(Foto: niurka.oficial / Instagram)

Luego de sus polémicas fotos en Zipolite y su topless en un programa en vivo a nivel nacional, Niurka Marcos reapareció con un mensaje muy característico de su personalidad y para anunciar algunos de sus proyectos profesionales, como un evento en el que aparecerá como DJ y la apertura de su canal de YouTube.

Desde su cuenta de Instagram, “La mujer escándalo” se burló de los memes surgidos después de que enseñó los senos en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Mónica Mónica Noguera y Addis Tuñón.

“¡¡¡No se avisa... se hace!!! ¡Soy TT por hacer ‘TOPLESS’ en TV Abierta!”, escribió en su red social, donde también publicó varias de las burlas surgidas tras su destape sin pudor en el programa de espectáculos.

Niurka también publicó una nueva provocativa imagen que Instagram volvió a censurar, ya que aparece tomando el sol sin prendas en el busto.

(Foto: niurka.oficial / Instagram)

Hay que recordar que la vedette hizo un topless al concluir una entrevista que le realizaban en el programa de Imagen Televisión y en la que habló de las polémicas fotografías “al natural” que hizo en la playa de Zipolite, una área nudista de Oaxaca.

Fue al final de la plática con Gustavo Adolfo Infante, cuando Niurka aprovechó la oportunidad de mostrase en topless y provocó que el presentador se quedara totalmente impactado. El momento en que sucede ya fue borrado de la transmisión en Youtube.

Cabe señalar que el motivo de la participación de Marcos en el show fue para cuestionarla por su controversial sesión de fotos en la comunidad oaxaqueña, zona que calificó como “lugar da salud en muchos aspectos, pero cero promiscuidad”.

Aunque tras el evento los conductores del programa aparecieron apenados por el sorpresivo topless, un día después Gustavo Adolfo Infante se dio el tiempo de ofrecer una disculpa en el mismo espacio en el que Niurka dejó ver su busto.

(Foto: Twitter @@kattyboom_df)

“Este programa es total y absolutamente en vivo y en un enlace que tuvimos con Niurka Marcos se levantó la blusa y quedó desnuda del torso, si en esto ofendió a alguien o lastimó la suceptibilidad de alguien, ofrecemos las más sinceras disculpas. No fue nuestra intención, no fue algo planeado, fue algo espontáneo que le surgió a Niurka, estábamos en vivo e inmediatamente la producción se llevó la imagen para sacarla, pero lo hecho, hecho está y a lo dicho pecho, ofrezco una disculpa si se lastimó a alguien por este asunto”, comentó el comunicador de manera seria, aunque después Addis Tuñón soltó algunas risas.

En la emisión vespertina también comentaron de manera cómica todo el escándalo alrededor de la conducta de la actriz, cantante y bailarina.

CONFESIONES DE NIURKA

Casi paralelo a la publicación de sus fotos en Zipolite y el escándalo en la TV mexicana, Niurka publicó su primer video en su canal de YouTube, donde prometió hablar de cualquier tema sin tapujos.

En el contenido compartido hace unas horas, la famosa cubana apareció sentada frente a las cámaras para responder 50 preguntas sobre su personalidad y así dio un panorama amplio sobre su controversial vida.

(Foto: niurka.oficial / Instagram)

“Niurka es la transparencia, la autenticidad. Niurka Marcos es la verdad que te duele o te gusta”, comentó al inicio del clip en el que también mostró un topless censurado.

“Nunca vas a encontrar un contraste tan perfecto entre la madurez, la sabiduría y esta edad, así de 53 años, avanzada y pasada a la mitad de la vida. A cabo de iniciar la segunda etapa de mi vida y sigo tan perra, tan bella, tan exquisita, con tanta sabiduría e inteligente, y sobre todo con lo que más le molesta a la gente: bien vulgar. Como debe de ser, para que duela”, añadió.

Afirmó que es ciudadana mexicana y este documento se lo entregó un presidente de la República Mexicana, aunque no reveló su identidad.

Presumió que está estrenando romance con un hombre de 30 años y algunos retoques estéticos a los que se ha sometido, pero aclaró que no ha tocado su rostro.

“De la cara no me he operado nada, yo tengo una cara muy bella, muy, demasiado bella, no me lo tienes que decir tú, existen los espejos, qué pena”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: