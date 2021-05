Quién es Eva Daniela: la nueva novia de Juan Osorio casi 40 años más joven que él

Osorio ya presentó la denuncia correspondiente (IG: juanosorio.oficial)

El productor Juan Osorio publicó una serie de historias en Instagram y otras publicaciones, pidió que a los internautas les dejen de criticar que salga con Eva Daniela, actriz 40 años menor que él. El creador de telenovelas dice estar enamorado y ha publicado que su amor lo ha vuelto a enloquecer.

“Oye amor, nos están criticando mucho por la diferencia de edad”, a los que Orosio responde “¿Y qué tiene?”. A ello, otra serie de historias demostraría que los afectos que estos se tienen son auténticos, aunque no se dejaron dándose un beso.

En otras publicaciones, Osorio aprovechó para decir que un “ángel llegó a su vida” y que, a pesar de la enorme diferencia de edades, seguirá con su actual noviazgo.

“Como dice la canción, ay el amor, qué cosa tan rara porque nuestro querido Juan Osorio, el productor tan exitoso de Televisa tiene un nuevo romance. Platiqué con él. Tú notas cuando una persona está super enamorada. Me dijo el nombre de la chava, no tenía el gusto de conocerla personalmente.

“La conocí por teléfono. No sabes. Y le pregunté a Juan qué pasó y me dijo, ‘Mario, una cosa de química que en ese momento no sé, se siente esa vibra. Un ángel llegó a mi vida”, trascendió Mario Discua para el programa Todo para Mujer sobre una conversación que tuvo con Osorio.

Juan Osorio responde a críticas por salir con joven 40 años menor que él

Por otra parte el comunicador también habló con la joven. Ella presumió la caballerosidad del productor. “Hablando con ella también me dice ‘ay señor, Mario, lo que más admiro de Juan Osorio es que es muy caballeroso, muy inteligente, muy entregado. Tiene una pasión por su trabajo, se le nota lo detallista que es, entonces eso me gustó mucho’”, dijo a Discua.

En tanto, una serie de polémicas han girado últimamente sobre la expareja de la cubana Niurka, desde su contagio de coronavirus, hasta desafortunados comentarios sobre le caso de Daniel Barriel.

Luego de que Juan Osorio habló sobre el caso de Daniela Berriel, quien denunció al actor Gonzalo ‘N’ como cómplice del ataque sexual que sufrió en Acapulco hace un año, el productor ofreció una disculpa a la actriz y a su padre Mario Berriel a través de un video en su cuenta de Twitter.

En su mensaje habló directamente a la cámara y dijo: “Con pena y vergüenza estoy aquí dándole la cara a Daniela Berriel y a su padre, Mario Berriel, por el comentario desacertado y mal hecho de mi parte”.

Dentro del video también contó que tenía la vergüenza de dar la cara para ofrecer una disculpa por su “desacertado comentario acerca de la denuncia que ella puso en contra de Eduardo ‘N’ y Gonzalo ‘N’ por abuso sexual” y que por eso mismo había tomado la decisión de cambiar al actor Gonzalo ‘N’, quien aparecería en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Eva y Juan públicamente (cortesía: Instagram)

Juan Osorio aseguró que tiene una estrecha relación con la familia de Silvia Pinal y que aprecia mucho a Alejandra Guzmán, de hecho estuvieron internados en la misma clínica de rehabilitación y aconsejó a la cantante ver por su propia salud antes de buscar ayudar a otros.

Durante un encuentro con medios, el productor Juan Osorio reveló que él se considera muy cercano a Alejandra Guzmán y como su amigo ha tenido la oportunidad de hablar con ella, pero prefiere no hacer declaraciones porque la situación por la que cruza la intérprete de Hacer el amor con otro es muy delicada.

“Es muy difícil opinar cuando no eres tú, yo quiero mucho a la familia y saben tengo una amistad Silvia, con la misma Alejandra. No es nada fácil, es mejor mantenerse con la boca callada”, declaró el productor.

