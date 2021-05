“Las Estrellas bailan en Hoy”: Michelle Vieth se presentó sin Emir Pabón y se declaró una nueva pareja favorita de retadores

La emisión de Hoy estuvo dedicada a la participación de dos parejas retadoras (Captura: programa Hoy)

La pareja eliminada la semana pasada de “Las Estrellas bailan en Hoy” fue la conformada por la presentadora Laura Bozzo y el actor Carlos Bonavides, quienes habían figurado como los bailarines más controversiales debido a la actitud de la peruana. Sin embargo, este lunes la “pareja del pueblo” amenazó con regresar como retadores.

La emisión del show de baile inició con un sensual baile de Lolitas Cortés, quien lució un vestido en tono rosa claro con brillos ceñido al cuerpo, además, la producción mostró una cápsula en donde se resumieron los acontecimientos más importantes de la semana pasada.

El día de hoy, el programa permitió que dos parejas retadoras asistieran al show para demostrar su capacidad de baile y así ganarse un lugar dentro de la competencia. El primer dúo en pisar la pista fue la conformada por Ximena Córdoba y Raúl Coronado, quienes presentaron el sensual “Libertango”. Con vestuario en color negro, la modelo presumió sus tonificadas piernas mientras que el actor enseñó su pecho.

Infobae

En los ensayos, la colombiana de 41 años se dijo nerviosa por su presentación debido a que sería la primera vez que bailaría tango. No obstante contó con la profesionalidad y compañerismo de su pareja de baile, el actor originario de Guadalajara. Además, contaron con el apoyo del también actor, Salvador Zerboni.

Al finalizar, recibieron críticas positivas por parte del jurado, quienes concordaron en que la pareja es la más fuerte dentro de los “retadores”. Andrea Legarreta los llamó “Par de cachondos”, dijo que su baile fue muy sensual y estuvo bien ejecutado. Latin Lover reconoció la capacidad del actor mexicano por aprenderse los pasos de baile y ejecutarlos correctamente.

La “Juez de Hierro” les aconsejó que también hagan uso de sus gestos para aumentarle viveza a su interpretación: “Nos están contando algo con la cara, no sólo con el baile”. La bailarina explicó que no es algo particular de ellos, pues ha notado que otros concursantes bailan pero su cara no refleja la historia que están tratando de expresar. Al final, la pareja obtuvo 26 puntos.

Michelle Vieth y Emir Pabón fueron la segunda pareja en luchar por un lugar entre las cuatro parejas originales que aún permanecen en el reality. La actriz de 41 años sorprendió a los presentes al asistir sin el cantante, esto a causa de que tuvo que viajar junto con su esposa para vacunarse. Ante ello, la pareja optó por grabarse y mostrar su video a los jueces.

Infobae

El panel no estuvo conforme con la decisión de la producción, aún así vieron el bailable y externaron sus críticas. La canción seleccionada fue La Múcura, melodía interpretada por el mismo Emir Pabón en honor a Rigo Tovar. Al igual que sus compañeros, la pareja se presentó con trajes en color negro, donde resaltó la falda con barbas de la actriz.

Los tres jueces manifestaron que no fue lo mismo calificar un video debido a que los movimientos de cámara y transiciones no les permitieron visualizar adecuadamente el bailable. A pesar de ello, reconocieron el esfuerzo de Michelle, pues han notado un gran avance en sus pasos. Además, Lolita Cortés aprovechó que Emir estaba en videoconferencia para pedirle que se comprometa con el proyecto si quiere continuar.

La pareja retadora obtuvo 21 puntos de calificación final y aseguraron que se presentaran los dos el día viernes. Por su parte, Michelle anunció que ya se encuentra con un mejor estado de salud y agradeció al programa por permitirle recuperarse. También, la protagonista de la telenovela Mi pequeña traviesa le extendió un agradecimiento al conductor Raúl Araiza por cuidarla cuando se sentía mal.

SEGUIR LEYENDO: