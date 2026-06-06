Lotería de Medellín resultados viernes 5 de junio: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

El billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de 21 mil pesos (Infobae/Jovani Pérez)

El número ganador del último sorteo de la Lotería de Medellín jugado hoy viernes 5 de junio de 2026, es el 2924.

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados de su más reciente sorteo celebrado este viernes 5 de junio de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 5 de junio de 2026.

Sorteo: 4838.

Premio mayor: 2924.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín realiza un sorteo cada semana, todos los viernes a las 11:00 horas de la noche, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

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Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora del país. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

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Recuerde que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

¿Cómo ganar en la Lotería de Medellín?

Para poder ganar a la Lotería de Medellín requiere de hasta 21 mil pesos, el precio del boleto completo que te da la posibilidad de ganar miles de millones de pesos.

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Existen varias opciones para comprar la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su número de la suerte conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con el número de la suerte, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente viernes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

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El 11 de agosto de 1922 se jugó por primera vez, en Antioquia, la Lotería de Beneficencia y Asistencia Pública, creada con el objetivo de captar recursos para el mantenimiento de las vías y mejorar las comunicaciones terrestres. Actualmente, las ganancias de la Lotería de Medellín son destinadas al sector salud.