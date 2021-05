Michelle Renaud: aseguraron que a la actriz le gustaría casarse con Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron el término de su relación a inicios de año (Foto: El gordo y la flaca.)

A pesar de que Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación a inicios de año, ambos han estado envueltos en una serie de especulaciones debido a que fueron captados juntos en las calles de Ciudad de México, esto tras terminar las grabaciones de la telenovela Quererlo Todo, en donde fueron protagonistas.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado una relación, pero la conductora Martha Figueroa reveló que ambos asistieron a una boda con la familia de Renaud, por lo que especuló acerca de su reconciliación.

“Alguien que está feliz aunque ella diga que no, que nada más son cuates con Danilo Carrera, es Michelle Renaud. Pues sí regresaron, estuvieron el fin de semana juntos en una boda en Los Cabos con los familiares de Michelle”, dijo durante una emisión del programa Con Permiso.

Michelle Renaud y Danilo Carrera protagonizaron la novela "Quererlo todo" (Foto: @michellerenaud/ Instagram)

De acuerdo con Figueroa, Carrera y Renaud pidieron a los asistentes que no publicaran fotos de ellos juntos; además, aseguró que a Michelle sí le gustaría casarse con Danilo: “A ella le tocó el ramo y dicen que a quien le toca el ramo se casa, entonces ella está emocionadísima porque dice que sí le gustaría casarse con Danilo y ya le dijo a algunos cercanos”.

Cabe recordar que hace unas semanas, en una emisión de Suelta la Sopa se filtraron unas imágenes de los actores en donde ambos se abrazan, mientras Michelle le da un beso a Danilo, tras lo cual ella procede a darle una nalgada antes de que se retiran. Estos no fueron los únicos momentos en los que se vio a la expareja junta, ya que también se pudo apreciar que el actor condujo el coche de Michelle y la llevó a su casa.

“Me parece muy curioso que de repente ellos se dejen ver de la mano y besándose justo un día después de que termina la telenovela de ellos en México. ¿Por qué? Porque desde el comienzo esa ruptura parecía tan perfecta que las personas pensaron que era un truco publicitario para llamar la atención acerca de la novela”, aseguró el conductor Juan Manuel Cortés durante el segmento donde se mostró a Michelle y Danilo juntos.

Imágenes en donde Michelle Renaud y Danilo Carrera fueron captados juntos en las calles de la CDMX (Video: Instagram / @sueltalasopatv)

Sin embargo, unos días después Michelle Renaud publicó una serie de fotografías con las que dejó clara su postura ante las imágenes divulgadas a lado de su hasta ahora expareja: “En lo que por ahí dan por hecho, opinan, chismean, inventan, se equivocan, aciertan, juzgan o imaginan... yo juego a ser modelo”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

El pasado 17 de mayo, la actriz volvió a hablar sobre el tema, en esta ocasión durante el programa de YouTube Pinky Promise. Tras leer la pregunta de un fanático, “¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan?”, Renaud contestó entre carcajadas: “Mi respuesta es que no hay ni fuego ni cenizas en mis ex parejas, así que no creo que sea algo tan real”.

“O sea, yo puedo ver a mi ex novio, a mis ex novios, tal ves el de ahorita está muy reciente, pero el otro, el papá de mi hijo, ni fuego, ni cenizas, ni ganas, no es cierto... Es muy difícil (decir adiós), es de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, donde hay muchas cosas en juego de por medio, es apechugar y tener claras tus convicciones”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: